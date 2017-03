Découvrez les 10 meilleurs lycées en Savoie et en Haute-Savoie en 2016

Le classement 2016 des lycées français vient d'être rendu public par l'Éducation nationale. Il s’agit d’évaluer le taux de réussite au baccalauréat et la qualité de l’accompagnement des élèves, de la seconde jusqu’au diplôme. Découvrez où sont les meilleurs lycées en Savoie et Haute-Savoie ?

Un taux de 98 à 100% de réussite au bac pour les dix premiers lycées de Haute-Savoie

Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé ce mercredi les indicateurs 2016 des lycées généraux, technologiques et professionnels en France. En Haute-Savoie, le premier établissement à se distinguer en tête du classement est le lycée Roger-Frison-Roche à Chamonix avec 100% de réussite au baccalauréat. On ne peut pas faire mieux, 100% de réussite également pour trois autres lycées, deux privés et un public, à Thonon-les-Bains : Jeanne-d'Arc, Saint-Joseph et Savoie-Léman.

Les lycées publics de Savoie se distinguent

Si en Haute-Savoie, seuls deux établissements publics figurent dans le classement, c'est tout l'inverse en Savoie : dans les dix premiers lycées, huit se distinguent par leurs bons résultats au baccalauréat. Comme l'an passé, les deux premiers sont le lycée Saint-Exupéry à Bourg-Saint-Maurice (public, 99%de réussite pour 80 candidats au bac) et le lycée Saint-Ambroise à Chambéry (privé, 98% pour 276 candidats). Les deux lycées Vaugelas à Chambéry et du Granier à La Ravoire figurent toujours dans le classement -8e et 9e- et sont toujours ceux qui présentent le plus de candidats au baccalauréat en Savoie.

→ Pour comparer, regardez le top 10 du palmarès des lycées de Savoie et de Haute-Savoie l'an dernier

Le top 10 dans l'académie de Grenoble

Le top 10 des lycées en Haute-Savoie

Le top 10 des lycées en Savoie

Les indicateurs de résultats des lycées : des critères qualitatifs

Ce classement national permet aussi d'évaluer la capacité d'un établissement à accompagner les élèves depuis la seconde jusqu'au diplôme, de "savoir ce qu'un lycée a 'ajouté' au niveau initial de ses élèves" explique le ministère. Il faut donc regarder le taux d’accès de seconde, c’est-à-dire la probabilité qu’un élève obtienne le bac à l’issue d’une scolarité entière dans l’établissement, y compris en redoublant. Il existe également des critères plus qualitatifs comme les valeurs ajoutées pour savoir si le lycée a su apporter un enseignement qui a amélioré le niveau des élèves, c'est la différence entre les résultats obtenus et les résultats attendus.

En savoir plus sur les indicateurs de résultats des lycées