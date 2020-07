Découvrez les noms des trois nouveaux collèges d'Ille-et-Vilaine

Marie Curie, Françoise Élie et Gaël Taburet : trois personnalités dont les noms ont été choisis pour baptiser les trois nouveaux collèges qui ouvriront à la rentrée de septembre en Ille-et-Vilaine, à Laillé, Bréal-sous-Montfort et Guipry-Messac.

Il y a quatre ans, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine décidait d'ouvrir trois nouveaux collèges à Bréal-sous-Monfort, Laillé et Guipry-Messac. Ces établissements vont accueillir leurs premiers élèves à la rentrée de septembre.

Une scientifique, une résistante et un aviateur

A Laillé, au sud de Rennes, l'établissement portera le nom de Marie Curie, née en 1867 à Varsovie, et morte en 1934 en Haute-Savoie. Physicienne et chimiste polonaise, naturalisée française, Marie Curie reçoit (avec son époux Pierre Curie) le prix Nobel de physique de 1903 pour ses recherches sur les radiations. En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium. Elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel, et à ce jour la seule femme à en avoir reçu deux. Les élus du conseil départemental avait le choix pour baptiser le collège lailléen entre Marie Curie, Nelson Mandela et Gustave Eiffel.

Les travaux ont pris de retard à cause du confinement, mais les élèves lailléens pourront entrer dans leur collège en septembre comme prévu © Radio France - Laetitia Cherbonnel

A Bréal-sous-Montfort, le choix s'est porté sur Françoise Élie. Cette résistante française est née à Fougères en 1906 et morte en 1968. Elle s'engage dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'elle est veuve et mère de deux enfants. Elle cache dans son épicerie des tracts, des journaux clandestins et des armes. Arrêtée, elle est déportée à Ravensbrück, dont elle sera libérée en 1945.

A Laillé, les salles de vie scolaire, les locaux pour les agents techniques, les foyers et salles de permanence ne seront accessibles qu'à la Toussaint. © Radio France - Laetitia Cherbonnel

A Guipry-Messac, le collège portera le nom de Gaël Taburet. Cet aviateur est né à Messac en novembre 1919. Pilote de l’escadrille Normandie-Niemen sur le front de l’Est pendant la seconde Guerre Mondiale, il s’était engagé dans l’Armée de l’Air en 1938, à tout juste 18 ans. Gaël Taburet participe aux combats jusqu’à la fin de la guerre. Il mène ensuite une carrière dans l’Armée de l’Air. Le colonel Taburet est décédé en 2017.

A cause du confinement lié au coronavirus au printemps, les chantiers ont pris du retard. "Il a fallu respecter les dispositifs de protection sanitaire de façon scrupuleuse et repenser l'organisation des chantiers," explique Jean-Luc Chenut, le président du conseil départemental. Un surcoût évalué à 100.000 euros pour chaque collège, soit un montant global de 300.000 euros sur une enveloppe globale de 43,5 millions d'euros pour les trois établissements.