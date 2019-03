Découvrir les métiers de la marine enseignés à Fécamp

Fécamp, France

Dans le cadre de la semaine de l'emploi maritime, le lycée maritime de Fécamp en Seine-Maritime a ouvert ses portes ce samedi 9 mars 2019 . L'idée était de faire découvrir aux jeunes les métiers et les formations proposées par l'établissement, mais les futurs apprentis ne se sont pas bousculés. Il faut dire que le secteur maritime peine à recruter, et pourtant il offre près de 900 métiers différents : du capitaine de voilier, au mécanicien en passant par le matelot.

Un secteur où le chômage est rare.

Selon le directeur du lycée maritime de Fécamp, Christophe Molin, "Après un an de formation, la moitié des élèves sont au travail, les autres en poursuite d'études". Le secteur maritime est un donc un secteur porteur, qui recrute et qui offre des salaires intéressants. Le revenu moyen brut varie de 1.500 euros par mois pour un matelot débutant à 7.000 euros par mois pour un capitaine (sur les plus gros navires). Et les nouvelles technologies font désormais partie intégrante des métiers de la mer, qu'il s'agisse des outils de navigation ou d'aide à la pêche. De quoi attirer un peu plus les jeunes, férus de numérique.