Décrochage scolaire : 29.000 jeunes concernés en Pays de la Loire, notamment dans l'est de la région

Dans les Pays de la Loire, 29.000 jeunes âgés de 14 à 24 ans sont touchés en 2019 par le décrochage scolaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus scolarisés et n'ont pas de diplôme. C'est ce qui ressort d' un rapport publié ce jeudi par l'Insee . Cela représente 5,9% de cette tranche d'âge, soit moins qu'au niveau national (6,7%). Notre région se place au 3e rang derrière la Bretagne et l’Île-de-France, les Hauts-de-France sont la région métropolitaine la plus concernée.

ⓘ Publicité

Huit décrocheurs sur dix sont majeurs, mais le phénomène touche aussi plus de 5.000 jeunes âgés de moins de 18 ans. Selon les chiffres de l'Insee, on dénombre même 1.500 adolescents de 14 ou 15 ans qui ont quitté l'école. Les garçons sont davantage touchés que les filles, mais les décrocheuses sont plus souvent sans emploi et confrontées au chômage.

L'est de la région davantage concerné

En Pays de la Loire, le décroche scolaire varie selon les territoires, même si chaque département compte au moins une intercommunalité présentant un risque élevé. "La part de décrocheurs se situe en dessous de la moyenne régionale à l’ouest de la région, en revanche, elle est supérieure à la moyenne nationale à l’est et aux périphéries nord", note l'Insee dans son rapport. Les risques sont en effet plus importants dans la Sarthe et le Maine-et-Loire.

Dans ces deux départements, le chômage des jeunes est plus élevé et les décrocheurs sont particulièrement touchés. A contrario, ceux habitant en Mayenne et en Vendée sont moins souvent au chômage. La maternité avant l’âge de 20 ans peut être également une des causes de décrochage, et la Sarthe est le département où la part de jeunes mères est la plus élevée.

La part des décrocheurs scolaires dans les intercommunalités des Pays de la Loire en 2019. - Insee

En Sarthe, la part de jeunes non scolarisés et sans diplôme est supérieure à la moyenne nationale dans 10 des 16 intercommunalités, notamment du côté de La Ferté-Bernard et de Saint-Calais où l'on dépasse les 9% de décrocheurs. En Loire-Atlantique, le décrochage est marqué du côté de Châteaubriant et de Redon mais aussi dans la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire. En Mayenne, la communauté de communes des Coëvrons et du Mont des Avaloirs est particulièrement concernée, tout comme le sud de la Vendée.

Le risque de décrochage scolaire est également assez élevé dans les grandes villes, Nantes, Rezé, Angers, La Roche-sur-Yon, Laval, Saint-Nazaire, Saint-Herblain et Le Mans. Ces territoires, où l'on dénombre environ 10.000 jeunes non scolarisés et sans diplôme, sont marqués par de fortes inégalités, avec des écarts de revenus très importants et une surreprésentation des familles monoparentales.

L'environnement familial, un facteur de risque

Il faut dire que, selon l'Insee, l’environnement familial est un des facteurs de risque de décrochage scolaire. En effet, la probabilité qu'un jeune vivant en famille monoparentale décroche est supérieure de six points par rapport à celle d’un jeune qui vit avec deux parents. En revanche, vivre au sein d'une famille nombreuse ne semble pas avoir d’effet.

Le niveau de diplôme des parents est le deuxième facteur le plus influent, surtout celui de la mère. "Avoir une mère sans diplôme augmente de 3 points la probabilité de décrocher par rapport à une mère titulaire du baccalauréat, précise l'institut des statistiques. Si les parents sont sans emploi, la probabilité du jeune de décrocher est plus forte, comparée à celle d’un jeune dont les parents ont un emploi. À nouveau, cette situation s’accentue s’il s’agit de la mère."

La probabilité de décrocher est plus importante dans les classes sociales aux revenus faibles. Le manque de ressources et de moyens pour accompagner un élève dans sa scolarité peut affecter sa réussite.