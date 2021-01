Décrochage scolaire : des enseignants dénoncent "l'hypocrisie" du ministre de l'Éducation nationale

Jean-Michel Blanquer s'est déplacé à Châteauroux pour montrer les efforts du gouvernement en matière de lutte contre le décrochage scolaire. Le ministre de l'Education nationale s'est notamment rendu au lycée Blaise Pascal pour y découvrir un dispositif d'accompagnement des élèves en difficulté. C'est aussi dans cet établissement que Matthieu Henner enseigne l'histoire et la géographie. Lui n'a pas du tout le même son de cloche. "Quand on parle des élèves de la filière techno, ils ont perdu beaucoup d'heures de travail en groupe. Comment voulez-vous raccrocher les élèves en situation de décrochage ?", dénonce-t-il sur France Bleu Berry. "On est sur de la casse, sur de la volonté de baisser les coûts et les dépenses publiques au détriment des enfants et des jeunes", estime cet enseignant.

Il y a un ras-le-bol de cette hypocrisie gouvernementale qui mène une politique délétère"

De moins en moins de moyens pour lutter contre le décrochage scolaire ?

Un double discours avec d'un côté l'importance de la lutte contre le décrochage scolaire et de l'autre la réduction des moyens depuis de nombreuses années. Voilà ce que dénoncent de nombreux enseignants interrogés. "En supprimant certaines formations, en supprimant des options dans les SEGPA, on ne fait pas les bonnes choses. Tout cela favorise le décrochage scolaire", estime Coralie Raveau, également enseignante au lycée Blaise Pascal de Châteauroux. "C'est bien de travailler sur les décrocheurs scolaires, c'est encore mieux d'éviter le décrochage en ayant une formation à la hauteur des attentes de chaque élève", ajoute la co-secrétaire départementale de la FSU de l'Indre.

Une trentaine de personnes ont manifesté devant les locaux de l'AFPA à Châteauroux. Ils attendaient la venue de la ministre du Travail sur le site devenu un centre d'accueil de jeunes déjà sortis du cadre scolaire. "C'est bien de s'occuper de ces jeunes. Mais c'est mieux de tout faire pour éviter le décrochage en amont. Quand on constate qu'il est prévu de supprimer 23 équivalents temps plein l'an prochain dans les collèges et lycées de l'Indre, ce n'est pas sérieux et ce n'est pas cohérent", remarque Cécile Buchet, secrétaire départementale du syndicat SNES-FSU.

Elle a encore en mémoire les effets de la fermeture des établissements scolaires lors du premier confinement au printemps 2020. "Il y a des élèves qui ne viennent plus avec le même enthousiasme, on en a perdu pas mal pendant le premier confinement au printemps. Il y a des élèves qui ont décroché et qui ne sont pas revenus. Il y a eu un écart qui s'est agrandi entre les élèves qui ont bénéficié d'un suivi très sérieux et ceux qui n'ont rien fait", précise Cécile Buchet.