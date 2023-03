Décrochage scolaire : les élèves du Nord-Mayenne parmi les plus concernés de la région Pays de la Loire

En 2019, l'Insee compte 29.000 élèves et étudiants en décrochage scolaire dans notre région Pays de la Loire, d'après son rapport publié le jeudi 2 mars 2023. Les jeunes des départements de la Sarthe et de la Mayenne sont particulièrement touchés.

9 % des élèves mayennais en décrochage scolaire

Selon l'institut national, 5,9 % des élèves âgés de 14 à 24 ans sont en situation de décrochage scolaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus scolarisés et n'ont pas de diplôme, un pourcentage inférieur au niveau national qui est de 6,7 %. Mais le Nord-Mayenne se démarque avec 9 % de jeunes de cette tranche d'âge qui laissent tomber l'école. Les zones les plus concernées sont les zones rurales du nord du département : les Coëvrons et la communauté de communes du Mont des Avaloirs.

Des jeunes défavorisés socialement

Dans toute la région, sur dix jeunes qui décrochent, huit sont majeurs, mais d'après l'Insee, le phénomène touche de plus en plus d'adolescents : 5.000 jeunes âgés de moins de 18 ans ont quitté les bancs de l'école, on en dénombre même 1.500 âgés de 14/15 ans. D'après Elisabeth Grenier, chargée de mission de lutte contre le décrochage scolaire dans le Nord-Mayenne, le profil de ces ados est souvent le même. "Des jeunes défavorisés socialement, qui ont des problèmes familiaux."

"Pas de choix par envie"

Pour la professionnelle installée au lycée de Vinci à Mayenne, les jeunes du Nord-Mayenne souffrent aussi du manque de formations autour de chez eux, ce qui ne peut les encourager à s'accrocher aux études. "En terme de choix dans le Nord-Mayenne, il n'y a qu'un CAP public, précise Elisabeth Grenier. Il y en a des privés, mais encore faut-il se le permettre. Sinon, il faut partir à Laval mais quand on habite Pré-en-Pail ou Villaines-la-Juhel, ça fait loin. Donc, on ne va pas faire des choix par envie mais des choix pour se cantonner là où on habite."

Les Pays de la Loire se placent au 3ème rang derrière la Bretagne et l’Île-de-France, les Hauts-de-France sont la région métropolitaine la plus concernée.