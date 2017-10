Dédoublement des classes de CP, quel bilan à l'école Louisville de Montpellier?

A l'école primaire Louisville dans le quartier de la Paillade à Montpellier on a mis en place depuis la rentrée, le dédoublement des classes de CP. Plus exactement, il n'y a pas 4 classes de 12 élèves comme le demande le dispositif mais 2 classes de 26 élèves avec deux enseignantes chacune.

C'était l'une des nouveautés de la rentrée scolaire, début septembre: le dédoublement des classes de CP dans les zones d'éducation prioritaire (REP+). 83 classes dans l'Hérault appliquent ce dispositif et comptent en moyenne 12 élèves pour un enseignant.

Quel bilan ? Le dispositif est-il concluant ?

Il est encore un peu tôt pour dresser un bilan complet mais à l'école Louisville dans le quartier de la Paillade à Montpellier (Hérault) on voit déjà les premiers effets.

C'est une version hybride qui a été mise en place , il n'y a pas 4 classes de CP de 12 élèves mais 2 classes de 26 élèves avec deux enseignantes chacune. "La ville nous a proposé un paravent pour séparer la classe en deux mais cela aurait assombri une partie de la salle alors on l'a refusé" explique Fatine Assyadi l'une des maitresses. Elles ont choisi de travailler ensemble, par moment avec 26 élèves , parfois en groupes de 13 dans une salle à côté de la classe (dans l'ex bibliothèque de l'école). C'est moins fatiguant pour l'enseignant qui n'a pas besoin de parler fort et puis si un élève est turbulent il est plus facile de le canaliser au sein d'un petit groupe.

Les parents sont ravis

Même en classe pleine, le bénéfice est réel. Une enseignante peut s'occuper des enfants qui travaillent plus vite que les autres ou au contraire de ceux qui sont en difficulté. Les parents d'élèves l'ont constaté. " Mon fils avait des problèmes et la maîtresse me dit qu'il a progressé depuis le début de l'année" raconte une maman croisée devant le portail de l'école. Souvent les enfants finissent leur travail ce qui n'était pas le cas avant conclu la directrice de l'école.

Le dispositif sera étendu l'an prochain aux élèves de CE1.