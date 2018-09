Dédoublement des CP et CE1, retour de la semaine à 4 jours : les nouveautés de cette rentrée 2018

Saint-Lô, France

La rentrée scolaire ce lundi 3 septembre 2018 pour un peu moins de 84500 élèves dans la Manche, plus de la moitié dans les écoles maternelles et primaires: 44 529 élèves dans le premier degré dans la Manche .

Le département qui perd encore des élèves cette année, 750 tout secteur confondus, et surtout dans les écoles maternelles et primaires et toujours des inquiétudes dans certaines écoles qui craignent les fermetures de classes, suspendus comme chaque rentrée au comptage des élèves.

Et parmi les nouveautés de la rentrée 2018, le dédoublement des classes de CP et CE1 qui se poursuit, 36 classes concernées dans la Manche en REP, réseau d'éducation prioritaire, et en milieu rural, dans des villes comme Cherbourg, Saint-Vasst-la-Hougue, Villedieu-les-Poêles, Perriers.

" Des mesures sans doute positives pour les classes dédoublées, mais le problème c'est que ça se fait au détriment des autres écoles, puisqu'il n'y a pas de moyens supplémentaires pour mettre en place cette mesure. Il a fallu fermer des classes pour permettre cette baisse des effectifs. En REP on aura peut être des classes à 8 ou 12 élèves en CP, mais dans d'autres écoles se retrouvera à 25 ou 30 élèves par classe, comme dans mon école, à Saint-Lô." Richard Viaux représentant du SGEN-CFDT, invité de France Bleu Cotentin ce lundi 3 septembre 2018

L'inspection académique assure que le taux d'encadrement progresse dans le département, de + 0,16%