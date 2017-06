Les petits marseillais iront à l'école le mercredi matin cette année

A Marseille, et dans la plus part des grandes villes de France, la semaine de quatre jours pour les écoliers ne sera pas mise en place avant 2018. Pour Danièle Casanova, adjointe à la mairie de Marseille à l'éducation, repousser cette réforme est une décision "raisonnable".

Les minots de Marseille vont continuer d'aller à l'école le mercredi matin, comme la plus part des enfants des grandes villes de France. «Le but n'est pas de revenir sur ce dossier-là. Il est de dire que des gens sont aujourd'hui insatisfaits, localement (...) et j'espère que c'est une minorité», a déclare Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education, qui ouvre donc «la possibilité, surtout pour la rentrée 2018, d'avoir le choix entre différentes formules».

Délais trop courts

En attendant, la plus part des écoliers auront école cinq jours par semaine, à l'exception des petits niçois, qui vont revenir dès septembre à la semaine de quatre jours dans les écoles primaires.

Nous allons profiter de cette année de délais pour consulter tous les partenaires des écoles"

Pour Danièle Casanova, l'élus en charge de l'éducation, il s'agit là d'une décision "raisonnable". "Aucun texte officiel n'est paru à ce jour et nous avons la rentrée pour les 76 000 élèves marseillais à organiser, nous ne pouvons pas faire quelque chose de sérieux étant donné que nous sommes déjà début juin et que les inscriptions pour les activités périscolaires pour l'année prochaine commencent le 15 juin. " a déclaré l'élue au micro de France Bleu Provence avant de poursuivre "Nous allons profiter de cette année de délais pour consulter tous les partenaires des écoles et prévoir pour l'année suivante un dispositif qui donnera satisfaction à tous."