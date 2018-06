Indre-et-Loire

Quand Marie-Anne Péric a critiqué ses petites-filles parce qu'elles n'avaient pas obtenu de mention au bac, elles lui ont répondu "T'as qu'à y aller, toi". Défi relevé, mais Marie-Anne s'appuiera uniquement sur les connaissances qu'elle a déjà : "Je n'ai rien préparé, je n'ai fait que lire le programme, pour savoir quand même un peu à quoi m'attendre".

Elle devrait briller en français, philosophie et italien, mais elle redoute l'histoire-géo et les sciences

Ancienne prof de lettre classiques français-latin-grec, Marie-Anne devrait avoir d'excellentes notes en français et philosophie, les deux plus gros coefficients du bac L. En revanche, deux matières s'annoncent compliquées : l'histoire-géo et les sciences. "Les connaissances historiques je les ai, mais la façon de les présenter je ne l'ai pas, donc je devrais avoir entre cinq et sept en histoire-géo. Je pense aussi avoir zéro en science car en dehors de la table de multiplication je suis nulle".

Marie-Anne a passé une épreuve d'anglais, il y a quelques jours. Un premier contact amusé avec les autres candidats.

Tout le monde m'a dit : vous êtes examinatrice Madame? J'ai encore la tête de prof, mais ce n'est pas grave, les gens sont bien élevés la plupart du temps"

Le bac, Marie-Anne se dit presque certaine de l'avoir. L'objectif, c'est la mention "assez bien", et pas uniquement pour relever le défi de ces petites filles : "Finalement c'est moi que ça concerne, beaucoup plus qu'elles. Je vis personnellement des évènements difficiles en ce moment, et ça me fait beaucoup de bien de faire autre chose".