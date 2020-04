Déjà quatre semaines d'école à la maison : le SNUIPP fait le point

Cela va faire quatre semaines que les petits berrichons, comme tous les écoliers de France, ont dû laisser leurs salles de classe pour investir la table du salon familial et abandonner à regret leurs professeurs au profit de parents qui s'improvisent télétravailleurs/instituteurs.

"Le parent n'est pas un enseignant, déculpabilise d'office Bérengère Delhomme, secrétaire départementale du SNUIPP dans l'Indre. Il doit se laisser guider par les éléments envoyés régulièrement par le maître, la maîtresse ou les professeurs et il peut faire confiance à son enfant. Parce que c'est vrai que l'on n'apprend plus aujourd'hui comme il y a 30 ou 40 ans"

Un temps de révision

Dans la plupart des familles, le rythme est pris : les leçons et exercices sont reçus régulièrement, quelque soit le pigeon voyageur : par mail, par voie postale, par téléphone ou via le blog de l'école... "On peut aussi compter sur un gros réseau de solidarité dans l'Indre avec des gens qui traduisent régulièrement les envois, notamment en anglais, pour les familles qui parlent peu ou mal français. On a ainsi des gens qui traduisent en afghan pour la communauté afghane de Châteauroux..." raconte Bérengère Delhomme.

Certains instituteurs demandent aux élèves de s'enregistrer récitant une poésie, d'envoyer des photos de leurs exercices ou de leurs dessins, une façon de garder le lien et de rassurer parents comme enfants sur le suivi des activités scolaires. "Les enseignants ont dû, en quelques jours et avec leur propre matériel informatique, mettre en place la continuité pédagogique. Ils se mettent à la portée des élèves, ils savent qui a la possibilité ou non d'envoyer numériquement des choses, explique Bérengère Delhomme qui veut rassurer les parents. Certains travaillent encore en dehors du domicile, d'autres télétravail. Difficile de faire 7 heures de classe à un enfant. Et c'est plus compliqué encore quand il y a une fratrie. Un élève avant le lycée n'est pas suffisamment autonome pour s'imposer l'équivalent d'une journée de classe. Donc on fait un peu tous les jours, mais pas forcément toute la journée. On est davantage, pour ses élèves de primaire et collège, dans une période de révision que dans une période d'apprentissage".

Les enseignants insistent : il est possible de réviser en s'appuyant sur le quotidien. On peut ainsi faire des maths en préparant un gâteau pour le goûter ou bien apprendre de nouveaux mots que l'on va chercher ensemble dans le dictionnaire en écoutant un journal à la radio.

Le rôle des infirmières scolaires

Le SNUIPP souligne le rôle capital joué par les infirmières scolaires pendant cette crise sans précédent. Lorsqu'elles ont connaissance de situations délicates dans certaines familles, elles redoublent de vigilance en ce moment et les suivent au plus près : "Pour certains enfants, la cantine scolaire apportait le seul repas chaud de la journée. Nous connaissons les familles, nous savons où il y a de grosses difficultés : les infirmières font un gros travail de liaison avec les associations par exemple pour que l'on soit très vigilant..."

Même travail de surveillance lorsque le cadre éducatif soupçonnait, avant le confinement, des cas d'enfants maltraités, sans avoir évidemment de preuves suffisantes pour les signaler.

L'après confinement

En plus du travail de suivi pédagogique assuré par les enseignants, ceux-ci se posent déjà la question de l'après confinement, sans savoir bien-sûr quand celui ci interviendra : "Il y aura un temps de remise à niveau tous ensemble. Mais il y aura aussi à voir comment chaque enfant aura vécu le confinement. C'est très différent dans une maison avec jardin ou dans un appartement, avec une bonne connexion internet et des parents qui suivent au quotidien et d'autres où il y a moins de suivi... Nous serons très attentifs à tout cela" assure Bérengère Delhomme.