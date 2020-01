"On demande qu'une chose c'est qu'on nous laisse tranquille" témoigne un directeur d'école débordé

Toulouse, France

Comment alléger la charge de travail des directeurs et directrices d'écoles ? Vaste question à laquelle gouvernement et syndicats doivent répondre à partir d'aujourd'hui lors de négociations. Le suicide de Christine Renon, directrice d'école en Seine-Saint-Denis, en septembre dernier a fait réagir le ministère de l'Education nationale.

"Nous avons des réformes qui se succèdent, il faut les mettre en place en urgence, ensuite il y en a une autre qui arrive et ça depuis des années" — Joël Couvé

Dans une enquête réalisée par l'Education nationale à la rentrée dernière, les 3/4 des directeurs d'écoles se disent submergés par la paperasse. Joël Couvé fait partie de ceux-là. Il est directeur d'école depuis plus de vingt ans, désormais à Toulouse et membre du syndicat SNUIPP-FSU. Il n'en peut plus des réformes qui se succèdent : "Il faut les mettre en place en urgence, ensuite il y en a une autre qui arrive et ça depuis des années donc si il y a un message à faire passer c'est laissez-nous travailler tranquillement".

"La profession est au bout du rouleau " — Joël Couvé

Joël Couvé a été très marqué par le geste de Christine Renon : "Je voudrais lui rendre hommage ainsi qu'à tous les collègues qui se sont suicidés pour les conditions de travail ce qui est absolument impensable [...] il a fallu attendre qu'il y ait cette médiatisation pour qu'enfin on puisse parler de la direction d'école".

La création d'un statut hiérarchique de directeurs d'écoles est souvent évoquée, mais ces enseignants comme Joël Couvé n'y sont vraiment pas favorables. Pour lui, cela signifierait d'avoir une autorité pédagogique sur ses collègues, chose qu'il ne souhaite pas.

La réforme des retraites a été "la goutte d'eau" pour ce directeur d'école qui était dans le cortège ce mardi à Toulouse.