Déménagement XXL pour le nouveau collège de Bressuire

Bressuire, France

Les déménageurs s'activent à Bressuire entre l'ancien et le nouveau collège. Entre les tables, les chaises, les armoires.... il y a environ 4000 références à transporter de l'ancien établissement de centre-ville jusqu'aux nouveaux bâtiments situés boulevard de l'Europe. Un total de 750 m3, l'équivalent d'une cinquantaine de camions. Ce déménagement XXL a commencé vendredi 5 juillet et doit s'achever mercredi 17 juillet. Tout doit être prêt pour accueillir près de 700 élèves à la prochaine rentrée.

Récupération de 80% du matériel de l'ancien collège

Un déménagement préparé bien en amont, depuis le mois d'octobre 2018 et qui se passe bien. "Les affaires de l'ancien collège sont notées avec des étiquettes qui correspondent à des endroits où l'on doit les déposer ici", raconte Maxence, l'un des déménageurs. Car dans le nouvel établissement il y aura pas mal de récup'. "On a récupéré 80% du matériel de l'ancien collège. Nous avions des dotations de matériel annuelles et nous avons renouvelé ce qui était obsolète régulièrement donc il aurait été stupide de s'en débarasser à l'heure du développement durable", explique Kathy Lavanche, principale du collège Jules Supervielle de Bressuire. Ce qui est neuf c'est le mobilier du CDI, du self et de l'administration.

De nombreux fossiles retrouvés en salle de science

Du tri a aussi été fait car au moment de faire les cartons dans l'ancien établissement, il y a eu quelques surprises. "On a trouvé du matériel de 50 ans d'âge. Des salles de sciences avec des dizaines et des dizaines, je pense même des centaines, de fossiles et de pierres. On s'était déjà débarrassé des bocaux à formol mais on en a bien trouvé quelques uns dans les recoins", raconte Kathy Lavanche. Trois tonnes d'archives sont parties à la poubelle.

Un changement de collège qui oblige les professeurs à faire leur pré-rentrée une journée plus tôt que prévu, le 29 août, pour déballer leurs cartons et se familiariser avec leur nouvel environnement.