Demi-victoire après une journée de mobilisation au collège de Saint-Paul-lès-Dax

Certains enseignants et assistants d’éducation du collège Danielle Mitterrand de Saint-Paul-les-Dax étaient en grève ce lundi 13 novembre pour réclamer plus de surveillants. Ils ont à moitié obtenu gain de cause. La grève pourrait se poursuivre ce mardi.

La grève d’une partie des enseignants et des assistants d'éducation continuera peut-être encore au collège Danielle Mitterrand de Saint-Paul les Dax. Ils se réunissent en assemblée générale à 8h ce mardi matin pour décider de la suite du mouvement après une réunion qui a duré presque 3h lundi soir avec l'inspecteur académique à Mont-de-Marsan.

Il manque 50h de surveillance par semaine selon les enseignants

Car les personnels du collège n’ont qu’à moitié obtenu gain de cause. Ils protestaient contre le manque de surveillants et réclamaient deux assistants d'éducation supplémentaires pour surveiller les enfants. Selon eux, il manque 50h de surveillance chaque semaine, dont 30 rien qu’à l’internat, ce qui met les enfants en danger. Après la réunion de ce lundi, un poste va leur être attribué en urgence dans les jours à venir. Un poste provisoire qu’en cours d’année scolaire rien ne peut être gravé dans le marbre. Sur ce point-là, les personnels de Danielle Mitterrand ont au moins le sentiment d’être entendus mais promettent de rester vigilants.

En revanche, ils demandaient la pérennisation d'un poste de CPE actuellement à 50% mais sur ça, l'inspection académique n'a rien promis.