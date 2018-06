Bourogne, France

75 jeunes Franc-Comtois étaient invités jeudi 21 juin à effectuer leur Journée défense et citoyenneté (JDC) "sur le terrain" au 1er régiment d'artillerie (RA) de Bourogne. Pour une démonstration unique appelée Royal Blackhawk : des hélicoptères et des forces au sol pour un exercice "interalliés et interarmées d'appui aérien et d'aérocombat". Une belle opération de communication de la part de l'Armée de Terre.

Un truc de malade - Numan, étudiant en bac pro aménagements paysagers

Après avoir avalé leur ration de combat sous des tentes au déjeuner, les adolescents ont eu le droit à une demi-heure de démonstration militaire. "Mes copains m'avaient dit les journées d'appel, c'est un peu nul, alors que là...quand les hélicoptères sont passés, il y a eu un de ces vents ! C'est un truc de malade !" témoigne Numan, étudiant en bac pro aménagements paysagers.

Après une démonstration pareille, est-ce que l'armée le tente ? "Non toujours pas!", répond-il en rigolant. Mais le but de ces journées n'est pas forcément de recruter. Elles visent avant tout à convaincre la nouvelle génération de l'utilité d'une armée.

Des journées d'appel plus interactives

Les adolescents étaient libres d'aller échanger avec les soldats du 1er RA © Radio France - Simon Cardona

Ces journées d'appel ont changé depuis dix ans. "On les veut beaucoup plus interactives, explique Catherine Perrin, formatrice d'animateurs. Tous les animateurs sont formés pendant 3 jours où on leur apprend à communiquer. On sait que le jeune, s'il est acteur de sa journée, il va retenir beaucoup mieux le message qu'on veut lui faire passer."

Le lieutenant Aurélie, responsable de la communication en est témoin. Elle se souvient de sa journée d'appel, sa JAPD, il y a 10 ans : "J'aurais apprécié avoir une journée comme celle-ci, sur le terrain, un peu rustique. Nous, on s'installait dans une salle de classe avec un questionnaire et des explications un peu barbantes. Mais bon ! c'est comme ça c'était à l'époque !", sourit-elle.

La fin de journée est plus classique : un diplôme a été délivré à chaque participant. Ces derniers ont aussi dû remplir un questionnaire de satisfaction. La JDC rassemble 780 000 adolescents chaque année, pour un cout de 150€ par personne.