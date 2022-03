Déols : la rénovation du collège Romain Rolland est terminée

La rénovation du collège Romain Rolland à Déols est enfin terminée. Avec ses 497 élèves, c'est l'un des plus gros collèges du département. Les travaux ont débuté en décembre 2019. Ils ont coûté 2.173.000 euros, financés à 55 % par le département. Le bâtiment tout neuf a été inauguré lundi 21 mars en présence des élus du conseil départemental de l'Indre. Il était nécessaire de refaire la ventilation et l'isolation.

Nouvelle façade

À l'intérieur du collège, des élèves studieux préparent un exposé au CDI à la lumière naturelle et sous un éclairage LED qui consomme moins d'énergie que les ampoules classiques. Une ventilation mécanique contrôlée a également été installée dans le bâtiment. Mais le chantier le plus important a été réalisé sur la façade. L'entrée du collège a d'abord été remodeléepour la rendre plus visible et identifiable.

La façade a également été isolée par l'extérieur et une double façade a été construite. "Elle se décale de 50 centimètres de l'ancienne façade", explique Emmanuel Alassoeur, l'architecte en charge des travaux. "On est passé d'une façade entièrement plane, à une façade avec des reliefs qui jouent le rôle de brise soleil également". Trois matériaux ont été utilisés : le bois, le ciment et un métal spécifique. "Ce qui permet d'avoir l'impression d'une façade différente selon le moment de la journée."

Économie d'énergie

Pour économiser encore plus d'énergie, 60m2 de panneaux solaires ont été installés à l'extérieur du collège. Ils permettent de prendre en charge par exemple la consommation des ordinateurs en veille. "Tous ces travaux vont permettre d'atteindre les performance d'un bâtiment basse consommation", souligne Christophe Courtemanche, directeur général adjoint au département de l'Indre. "On voit que dans le contexte actuel, c'est une enjeu très important", ajoute-t-il. La végétalisation des extérieurs doit se poursuivre à l'automne prochain avec la plantation d'arbres et de buissons.

En 2022, sept millions d'euros de travaux ont été votés lors du budget primitif du conseil départemental. En plus des travaux d’amélioration et de modernisation des bâtiments, le montant prend en compte le renouvellement des matériels informatiques, des mobiliers et affecte plus de 2,2 millions d’euros aux 27 collèges publics pour leur fonctionnement courant.