Déplacement d'Emmanuel Macron dans l'Hérault : la question de la rémunération des enseignants au cœur du débat

Les rémunérations des enseignants français sont toujours basses. Alors que le Président de la République, Emmanuel Macron effectue ce jeudi un déplacement dans l'Hérault, à Ganges, pour parler éducation, les syndicats d'enseignants continuent de demander leur revalorisation. Le chef de l'Etat pourrait faire des annonces dans ce sens. Le gouvernement s'est déjà engagé à ce qu'aucun enseignant ne gagne moins de 2.000 euros net par mois à la rentrée 2023.

ⓘ Publicité

1.571 euros/mois, le salaire des base d'un professeur des écoles stagiaire

Au début des années 80, un enseignant du premier degré débutant gagnait un peu plus de deux fois et demi le Smic. Aujourd'hui, selon le ministère de l'Education nationale , le salaire de base d'une professeur stagiaire, dans sa première année d’enseignement, est de 1.571 euros nets, soit juste un peu plus que le salaire minimum. Un salaire qui monte à 1.698 euros l’année suivante, quand il devient titulaire. Au bout de vingt ans de carrière, la rémunération mensuelle de base atteint 2.472 euros.

A cela, il faut ajouter des primes comme la prime d'attractivité, d'installation, celle pour l'équipement informatique ou pour l'accompagnement des élèves. Si on les prend toutes en compte, selon le ministère, aucun salaire d'enseignant en début de carrière ne se situe en dessous de 1.924 euros net par mois. Mais ces salaires restent trop bas selon un rapport du Sénat publié le 8 juin 2022 qui affirmait que "Les salaires effectifs des enseignants français sont en deçà du revenu du travail des actifs ayant atteint au moins le niveau licence. Plus précisément, les salaires des professeurs sont inférieurs à ceux des actifs du privé de 20% dans le préélémentaire, 22% dans l'élémentaire et 12% au collège".

Des enseignants lésés par rapport à leurs collègues européens ?

Ce montant reste également inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE, selon un rapport publié en octobre dernier. En début de carrière, un enseignant allemand touche quasiment le double de ses collègues français.

Chez nous, les salaires des enseignants ayant 15 ans d'expérience et la qualification la plus répandue, un Capes, atteignaient pour le premier cycle du secondaire l'équivalent de 43.133 dollars en 2021, soit 16% de moins que la moyenne de l'OCDE. L'écart est un peu plus important en élémentaire : le salaire statutaire annuel des enseignants ayant 15 ans d'expérience y reste équivalent à 40.043 dollars, soit 19% de moins que la moyenne de l'OCDE (49.245 dollars), malgré une augmentation de 4% entre 2015 et 2019.

Pourtant les enseignants français ne travaillent pas moins que leurs voisins européens. Le temps d'enseignement réglementaire dans l'élémentaire est de 900 heures par an en France contre 738 heures en moyenne dans l'Union européenne et 691 heures en Allemagne. Au collège, il est de 720 heures en France, 660 heures dans l'Union européenne et 641 heures en Allemagne. Au lycée, le temps d'enseignement est de 720 heures en France, 629 heures en moyenne dans l'Union européenne et 610 heures en Allemagne.