Depuis 15 ans, Citroën Racing forment ses futurs mécaniciens dans la Drôme

La branche compétition du constructeur français a signé un partenariat en 2002 avec le lycée de Saint-Vallier, dans la Drôme, pour créer une filière d'excellence : une formation de mécaniciens amenés à travailler dans le monde du rallye. Une passerelle efficace entre l'école et l'entreprise.

En 2002, quand Michel Chieze, le directeur des formations professionnelles au lycée Henri Laurens de Saint-Vallier a pris sa plume et son audace pour écrire à Guy Frequelin, directeur à l'époque de Citroën Racing, pour lui proposer ce partenariat, l'apprentissage n'était pas aussi valorisé qu'aujourd'hui.

174 jeunes formés en quinze ans

"Je suis fier de voir ce chemin parcouru, on a su créer cette confiance avec Citroën et aujourd'hui c'est un partenariat gagnant-gagnant, on a des jeunes motivés, bien formés, qui s'intègrent très bien dans le monde professionnel," se réjouit Michel Chieze. Depuis 15 ans, ce partenariat a permis de former 174 mécaniciens spécialisés dans les voitures de rallye, avec un taux d'insertion dans le monde de professionnel de 78 %, dont 7 sur 10 se retrouvent dans le Team Citroën.

8 jeunes sur 10 intègrent une équipe professionnelle

Les jeunes sont sélectionnés sur dossier après un BTS ou un Bac pro en maintenance de véhicule. Pendant seize mois, ces apprentis mécanos sont plongés dans l'univers du sport automobile, à Saint-Vallier, avec des semaines bien chargées où ils suivent deux heures de cours d'anglais en plus de 34 heures d'ateliers pratiques où ils montent et démontent des véhicules. Il sont également envoyés un week-end par mois sur un rallye et à la fin de leur formation, ils suivent un stage de deux mois dans une équipe professionnelle de rallye.