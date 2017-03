Depuis l'annonce de la prochaine carte scolaire, la mobilisation repart de plus belle en Creuse

Depuis l'annonce vendredi dernier de la carte scolaire en Creuse, la mobilisation des parents d'élèves repart de plus belle. Des actions sont organisées depuis ce lundi dans les communes concernées et un rassemblement sous forme de "grand goûter" est prévu mercredi devant la Préfecture à Guéret.

L'annonce de la carte scolaire pour la prochaine rentrée a fait bondir plus d'un parent d'élève vendredi dernier, 10 mars. Le week-end passé, la mobilisation repart de plus belle en Creuse. Le projet de la Directrice d'Académie prévoit la fermeture de 20 classes dans le département et le renforcement de la brigade de remplacements avec 10 postes supplémentaires, des remplaçants affectés à une école mais susceptibles d'être appelés en renfort ailleurs.

Banderoles, occupation d'écoles et grand goûter revendicatif

Depuis ce matin, les parents s'organisent dans les communes. A Crocq, par exemple, où une des quatre classes doit disparaître, ils ont occupé l'école toute la journée, sans perturber les cours. Une nouvelle action est prévue ce mardi en soirée : une réunion publique à partir de 20H, suivie d'une nouvelle occupation des lieux.

Plus au Nord, à Bussière-Dunoise, aussi les parents d'élèves sont très remontés. Là aussi, la quatrième classe doit fermer et un poste de Brigade Mobile viendrait remplacer le poste de titulaire, mais ce remplaçant pourra être appelé à tout moment dans une autre école. Mercredi matin, une opération "commune morte" va être organisée avec des commerçants qui ont accepté de baisser leur rideau quelques heures, une occupation symbolique de l'école est aussi annoncée. Dores et déjà, des bandes de tissu noir barrent chaque panneau d'entrée du bourg.

L'école de Bussière-Dunoise pourrait perdre sa quatrième classe au profit d'un remplaçant - Représentants élus de l’école de Bussiere-Dunoise

Pour le collectif "Parents en colère" qui avait manifesté la semaine dernière, pas question de se laisser faire. Il organise ce mercredi à 15H un rassemblement devant la Préfecture de la Creuse, "un goûter géant pour sauver nos écoles" peut-on lire sur l'affiche.