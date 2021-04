Dernier jour à l'école avant le confinement : "On a rappelé qu'il y aurait du travail"

Ce vendredi a un petit air de dernier jour d'école pour les élèves de la maternelle au lycée ! Les écoliers ne remettent pas les pieds en classe avant trois semaines : une semaine de travail à distance, puis 15 jours de vacances (avancées).

"Comme l'ensemble des familles, nous avons découvert devant la télévision la fermeture de l'école !", explique Camille Gléran, directrice de l'école Notre Dame d'Espérance, à Fouesnant dans le sud Finistère. Elle a réuni les professeurs de l'école dès jeudi midi pour s'organiser.

Moins de stress

Dans l'école, comme il n'y a pas cours le mercredi, il faut organiser le travail à distance sur trois jours. "On a capitalisé sur ce qu'on sait faire depuis la dernière fois. Les enseignantes vivent ça avec moins de stress. On sait ce qui fonctionne avec les parents. On a les méthodes rodées." La méthode cette fois, panachage de polycopiés et de "paddlet" pour permettre notamment aux élèves d'accéder à des vidéos.

La plupart des enfants ont vu ça plutôt comme une semaine de vacances, donc on a rappelé qu'il y aurait un peu de travail !

Pas de stress non plus visiblement du côté des élèves. La chef d'établissement enseigne en CM1-CM2 : "La plupart des enfants étaient très contents et ont vu ça plutôt comme une semaine de vacances, donc on a rappelé qu'il y aurait un peu de travail !"

La directrice doit aussi préparer le fonctionnement de l'école la semaine prochaine, car elle accueillera les enfants des professions prioritaires, les soignants d'abord. Et il faut les identifier.