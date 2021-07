Dernier jour d'école : un moment de convivialité avant de se dire au revoir

Les grandes vacances commencent officiellement ce mardi soir. "Officiellement", parce que certains parents ont décidé de faire l'impasse sur les jours de classe de lundi et mardi pour partir plus tôt. Un moyen d'économiser sur la location, d'éviter une partie du traffic routier, et aussi parce que les derniers jours d'école ne sont pas ceux où l'on travaille le plus. En même temps, ce sont des moments qui ofnt du bien.

"La convivialité à l'école"

Ce n'est pas Esteban qui va dire le contraire. Le jeune garçon sort de sa classe de CM2 à l'école Pasteur de Lille, déguisé en mousquetaire. "On a ramené nos consoles et ona joué, on a aussi ramené des jeux de société, on a aussi ramené des bonbons", raconte-t-il. Bien sûr, ce n'était pas la même ambiance le reste de l'année. "C'était totalement le contraire", dit-il.

Goûter, film et jeux de société. Tout ça ne ressemble pas vraiment à du travail, mais peu importe. Arnaud tient à ce que sa fille profite de ses derniers jours : "C'est la convivialité à l'école, c'est ce qui a manqué en 2020, c'est ce qu'on peut retrouver là sur cette fin d'année, donc il faut en profiter, il faut qu'elle reste avec ses amis".