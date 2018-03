Les dés sont (presque) jetés : passé 18 heures ce mardi soir, les élèves de Terminale ne pourront plus modifier leurs vœux sur la plateforme Parcoursup, qui doit décider de leur avenir après le Baccalauréat.

Pas de stress de dernière minute pour Noura. Élève en Terminale STMG, elle a enregistré ses vœux depuis longtemps, mais elle reconnaît que les débuts avec la plateforme ont été un peu compliqués. _"Parfois, on savait qu'une école existait, mais on ne la retrouvait pas dans l'outil de recherche. Donc il fallait un peu insister". Océane aussi avoue avoir eu un peu de mal. Elle pensait demander de l'aide à sa grande sœur, "mais elle avait utilisé l'ancien site, Admission Post Bac, donc ce n'était plus du tout la même chose". _

Dans leurs difficultés, les deux amies ont quand même un avantage : elles savent ce qu'elles veulent faire l'année prochaine. Contrairement à Magdala qui a mis "six vœux sur dix, mais ça a été dur de choisir. J'ai essayé de mettre des choses un peu similaires".

Un recours à des sociétés privées de conseil

Pour les aider, les élèves ont pu compter sur leurs professeurs et sur un numéro de téléphone dédié. Certains se sont aussi tournés vers des sociétés de conseil en orientation qui proposent des formules d'accompagnement axées sur Parcoursup. "Quand le site s'est ouvert, beaucoup se sont aperçus qu'il y avait des questions très techniques auxquelles ils n'avaient pas forcément de réponse" explique Marie-Gabrielle De La Salle, chargée de produit chez Acadomia. "Nous avons du beaucoup rassurer... les parents!". Une tranquilité qui a un prix : jusqu'à plusieurs centaines d'euros.

Le travail des élèves n'est pas fini : ils doivent maintenant, pour chaque formation demandée, rédiger leurs motivations, en quelques lignes, sur la plateforme. Une nouveauté de Parcoursup.