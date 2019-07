Dernier jour de classe avant la retraite pour la directrice de l'école de Lezoux

Pour les élèves, les grandes vacances, pour la maîtresse, la retraite. Rencontre avec Christiane Dessapt, directrice de l'école de Lezoux qui termine l'année scolaire et sa carrière.

Lezoux, France

"C'est mon dernier jour de classe avec les enfants, c'est émouvant. C'est quelque chose que je ne vivrai plus, il faut l'accepter", nous dit dans un sourire Christiane Dessapt. Après 40 ans "et 6 mois", précise-t-elle, dans l'enseignement, c'est dans cette école de Lezoux, si chère à son cœur que se termine sa carrière. "C'est aussi l'école de mon enfance, quand j'étais élève notamment au collège, c'est aussi l'école où je suis restée le plus longtemps".

Les élèves de l'école de Lezoux ont recouvert les murs du préau de dessins pour le départ de leur directrice. © Radio France - Juliette Micheneau

Dernier jour de classe pour les élèves et de carrière pour Christiane Dessapt, directrice de l'école de Lezoux. Reportage. Copier

Pour ses collègues, pas question de laisser partir leur directrice en pleurant. Voilà un mois qu'ils l'accompagnent et la préparent avec humour. "Chaque jour depuis le 5 juin, elle avait un défi à accomplir", raconte Evelyne Taragnat, sa collègue depuis 21 ans. "Aller lire une poésie devant une classe, mais aussi connaître la pointure de notre inspecteur. On lui a transformé son bureau en piscine pour se baigner dans le bureau !"

Du Mont-Dore à Lezoux en passant par la Réunion

De cette carrière dans l'enseignement, Christiane Dessapt retiendra bien sûr sa première école "Le Mont-Dore, où les mercredis après-midi, j'accompagnais les enfants faire du ski", mais aussi les deux ans sur l'île de la Réunion "quand on fait la dictée en classe avec vue sur l'océan Indien".

Quelques souvenirs de Christiane Dessapt après une carrière dans l'enseignement. Témoignage Copier

"A chaque fois on s'attache"

Ce qui l'a passionnée dans ce métier : "le contact avec les enfants" et à chaque fin d'année scolaire, cette satisfaction de les avoir vu progresser et la nostalgie de les quitter. Nostalgie qui s'annonce un peu différente cette année.