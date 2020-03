Dernière journée d'école : les enfants partagés, les parents en quête de solution de garde

A l'heure du début des cours ce vendredi 13 mars 2020, un seul sujet de conversation devant les écoles du Mans : la fermeture des établissements en raison du coronavirus. Les enfants sont partagés entre joie et tristesse et les parents cherchent à s'organiser.

Devant l'école Marceau, au Mans, dans le quartier Libération, c'était l'unique sujet de conversation ce vendredi 13 mars 2020 au moment où les parents déposaient leurs enfants : la fermeture de tous les établissements scolaires "jusqu'à nouvel ordre" pour freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus. "Ca fait bizarre ! Mais ça va fermer pendant combien de temps ?" dit une petite fille. Au moins jusqu'aux vacnaces de printemps, a dit le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer ce vendredi matin. Au moins jusqu'à mi-avril donc, pour les élèves du Mans.

"Tant que ça dure, c'est bien !", estime Sacha, 10 ans, qui ne craint pas de s'ennuyer. "J'ai ma console PS4 !". D'autres regrettent de devoir renoncer aux sorties organisées avec leur classe.

Encore très flou pour les parents

Du côté des parents, c'était le plus grand flou ce vendredi matin sur l'organisation des semaines à venir. "On ne sait pas trop comment on va faire, on va essayer de s'entraider", dit cette mère d'élèves. "Peut-être demander aux papis et aux mamies, même s'il vaudrait mieux qu'eux aussi restent chez eux".