Dernière ligne droite pour l'achat des fournitures scolaires

Après une grosse vague d'achats sur tout le mois de juillet, le marché des fournitures scolaires a connu une petite accalmie, mais se prépare à un second rush dans cette deuxième moitié du mois d'août. Et ce, dès cette semaine.

Gerzat, France

"Est-ce que vous avez des règles pliables ?" En cette fin août, les clients reviennent doucement remplir le magasin Bureau Vallée de Gerzat (Puy-de-Dôme). C'est le cas d'Hélène et sa fille Julie, scolarisée en 3e au lycée Blaise-Pascal... d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. "Il y a certaines choses qu'on trouve ici et pas à Abidjan. On profite du séjour pour trouver certaines fournitures", sourit la maman. Dans le caddie, un normographe, des petits classeurs, des tubes de colle, et une blouse en coton.

Classeurs, chemises, intercalaires, trieurs, restent des indispensables. © Radio France - Léo Corcos

Tous les clients ne viennent pas forcément de si loin, mais ils profitent, en tout cas, des vacances, pour faire leurs courses avant la rentrée. Les magasins ont profité de l'accalmie de la première moitié d'août pour réapprovisionner leurs stocks. "C'est le rush final. A partir du 19 août, il y a les premiers retours de vacances, et dès le 20, il y aura le versement de l'allocation de rentrée scolaire versée par l'Etat, qui devrait attirer plus de monde. Normalement, sur la fin août, on fait plus de chiffre d'affaires que sur les 6 premières semaines de juillet et août", explique Philippe Girard, gérant du Bureau Vallée de Gerzat.

Une liste de fournitures qui reste classique dans l'ensemble

Côté liste, les clients ne prennent souvent pas de risques. Les produits plébiscités sont des grands classiques. "Parmi les meilleures ventes, il y a l'éternel sac Eastpak, l'agenda noir L'Etudiant, le stylo quatre couleurs, ou encore les stabilos de chez Schneider", énumère Philippe Girard. Bien souvent, les nouveautés marchent moins bien, et les habitudes ont la vie dure. "Peu d'innovations trouvent grâce aux yeux des gens. _Quand c'est trop innovant, il faut du temps pour que ça prenne, que ça adhère_. On a des sacs à batterie intégrée pour charger le téléphone portable, par exemple : ça part, mais rien de comparable avec le Eastpak, qui part par dizaines. Il y a des produits que les gens prennent quoiqu'il arrive."

Le Eastpak, un incontournable pour les adolescents. © Radio France - Léo Corcos

"Les listes restent très souvent les mêmes. Parfois on a des listes avec, dessus, des objets qui n'existent plus !" - Philippe Girard, gérant du Bureau Vallée de Gerzat.

Et si vous n'avez pas le temps d'aller en magasin faire vos courses, nombre de magasins ont mis en place le système de drive : vous faites votre liste de courses sur Internet, et vous venez ensuite récupérer le tout en magasin. Une tendance qui prend de plus en plus d'importance. "L'an dernier, le drive était sur du complément de liste scolaire, pour des gens déjà passés au magasin et qui viennent compléter leur liste. Cette année, on peut avoir facilement 5, 6, 7 listes scolaires entières par jour. _Le drive est en train de devenir un canal supplémentaire de vente_. On a même des commandes la nuit, de gens qui doivent travailler en décalé", ajoute Philippe Girard.

L'agenda reste un must-have de la rentrée. © Radio France - Léo Corcos

L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir du 20 août. Elle est de 368 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, 389 pour ceux de 11 à 14 ans, et 402 euros pour ceux âgés de 15 à 18 ans, sous réserve, bien sûr, de scolarisation.