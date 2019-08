Derniers préparatifs avant la rentrée dans les collèges du Loiret

Loiret, France

Dans les couloirs encore déserts du collège Charles Rivière, à Olivet, on entend résonner le bruit des perceuses et des chalumeaux. A quelques jours seulement de la rentrée des classes, ils sont encore une vingtaine d'ouvriers à s'activer dans l'établissement pour finir les différents chantiers. Dans ce collège, qui accueille 670 élèves, de gros travaux ont été engagés cet été.

La chaufferie et la laverie entièrement rénovées au collège d'Olivet

Vue Aérienne du collège Charles Rivière d'Olivet - @google

" La chaufferie a été entièrement refaite et on a aussi repensé le self avec une nouvelle laverie" explique Christian Augier, l'adjoint gestionnaire de l'établissement. " Ce sont de lourds travaux. D'ailleurs, il y a eu du monde tout l'été sur le site et ça continue". L'objectif, c'est bien sûr que tout soit prêt lundi matin et là dessus le principal, Orlando Loureiro, n'a pas d'inquiétude. " Là, tout de suite, on est encore en chantier mais j'ai confiance. Tout sera prêt lundi pour une rentrée une nouvelle fois réussie." En tout, sur ce collège d'Olivet, ce sont plus de 600.000 euros de travaux qui ont été engagés cet été.

77 chantiers en 6 semaines !!

Sur cet été 2019, 77 chantiers sur 33 collèges qui ont été lancés par le département du Loiret. Une dépense totale de 4 millions 800.000 euros. " Il y a différents types de travaux" explique Eric Gauthier, le directeur de l'Aménagement et du Patrimoine au département. " C'est parfois de la simple réfection de salles avec des peintures mais il y a aussi de gros travaux comme à Charles Rivière". Et pour le département, qui sous traite ces travaux à des entreprises privées, il faut tout organiser sur 6 semaines. " Avant, on avait presque 2 mois l'été pour mener à bien nos chantiers mais aujourd'hui, on est sur 6 semaines, pas plus." Parfois, les travaux se terminent au tout dernier moment. Ce sera le cas cette année au collège de Sully sur Loire où la toiture vient d'être refaite. " On finira sans doute dimanche, veille de la rentrée avec le nettoyage complet de la cour."