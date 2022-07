Pendant tout l'été, plusieurs centaines d'enfants castelroussins, principalement issus des quartiers prioritaires, vont participer à ce dispositif. Il doit les aider à réviser tout en s'amusant. Et le pari semble tenu.

"Les vacances apprenantes" : un dispositif qui séduit de plus en plus

Le dispositif est mis en place pendant six semaines.

En plein mois de juillet, ils sont sur les bancs de l'école. Près de 400 enfants, du CP à la 3e, sont inscrits cet été dans le dispositif "Vacances apprenantes". Créé en 2020 après le premier confinement, il doit permettre d'aider les élèves en difficulté en leur proposant des activités à visées pédagogiques. Depuis le 11 juillet et jusqu'au 19 août, les écoles Frontenac, Jean Racine et Victor Hugo à Châteauroux accueillent ces enfants souvent issus des quartiers prioritaires. La première semaine du dispositif vient de se terminer à l'école Frontenac.

Les plus jeunes colorient des représentations de la forêt. © Radio France - Emma Steven

Certains, comme Louane, 7 ans, sont partis en visite au zoo de la Haute-Touche dans l'Indre. "Quand on est revenu, on a créé un jeu de société. Ca nous a appris beaucoup de choses, par exemple le nom de certains animaux", raconte avec enthousiasme la jeune fille. Par groupes de dix, les enfants sont encadrés par un.e enseignant.e et une animateur.trice.

Ils n'ont pas l'impression d'être à l'école"

Réalisation d'un film, écriture d'un livre, observation des étoiles....différentes activités sont organisées en fonction de l'âge. "La journée, c'est trop...l'aventure !", se réjouit Keyla. Dans les prochaines semaines, elle intégrera une deuxième fois le dispositif. "Ces enfants n'ont pas forcément la chance de partir en vacances ou de faire des sorties avec leurs familles. Ils aiment beaucoup ces activités, ils n'ont pas l'impression d'être à l'école", estime Katy Robinet, animatrice du groupe des 6 ans.

A la fin de la semaine, les enfants ont présenté leurs projets à leurs parents. © Radio France - Emma Steven

Du côté des 26 enseignants volontaires mobilisés, on voit surtout une opportunité pédagogique. "Je pense qu'au niveau du _vocabulaire_, on a vu des mots qu'ils ne connaissaient pas. C'est plus ludique, c'est moins strict que l'école", estime l'une d'entre eux. En 2020, seulement 25 enfants avaient participé au dispositif. "Nous sommes plutôt confiants sur son avenir", affirme Stéphane Bredin, préfet de l'Indre.