Des activités pour les élèves pendant les vacances à Vouneuil-sous-Biard

Comment occuper les enfants pendant ces vacances de printemps ? Pas simple avec le confinement et les restrictions sanitaires. Et comme les centres de loisirs en intérieur sont fermés, la mairie de Vouneuil-sous-Biard a la solution : des activités en plein air ! Le maire de la commune, Jean-Charles Auzanneau, a cherché à attirer le plus de monde possible : "On a décoré un camion avec une sirène tournante et on s'est rendu compte que les fenêtres s'ouvraient, les portes s'ouvraient et que les enfants, les parents et les grands-parents sortaient. C'était une façon de rentrer en contact et de dire On a pas le droit d'aller vers vous, vous avez le droit de venir vers nous."

Toutes les activités se déroulent au grand stade municipal des Arches à Vouneuil-sous-Biard. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Résultat : 250 enfants présents la semaine dernière, 150 enfants inscrits pour cette deuxième semaine de vacances. Toutes les activités se déroulent sur le grand stade municipal des Arches. Mathis, lui, a choisi le basketball : "Vu qu'il n'y a pas trop de jeux à la maison, je ne sais pas trop quoi faire... Comme il y avait des activités, j'ai voulu venir." Le petit garçon enchaîne les paniers sous le regard de sa grand-mère Odile, plutôt contente de le voir courir partout : "Il n'y a aucune activité nul part ! On ne peut pas les emmener au cinéma, à la piscine, tandis que là, ils sont en plein air, ils sont biens ! Sinon, ils sont devant la console ou la télévision. Là c'est impeccable."

Respecter les gestes barrières

Ces activités leur permettent de s'occuper mais pour Oriane, 10 ans, il y a un autre avantage : "Des fois, quand je viens, je retrouve des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps à cause du confinement et de la fermeture de l'école." Moment convivial sans oublier le respect des gestes barrières. "Les consignes, c'est deux mètres de distance, désinfection avec du gel hydroalcoolique et ne pas prendre les boules des autres, explique Joël, président de l'association Les joyeux boulistes. Les enfants, il suffit de leur expliquer, ils comprennent très vite !" L'occasion pour cette association locale d'occuper les enfants mais aussi de les initier à un sport qu'ils ont rarement l'occasion de pratiquer.