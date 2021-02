Des alarmes intrusion-attentat dans des écoles de Romans-sur-Isère

Des écoliers romanais vont découvrir des boutons orange en ce lundi de rentrée. Installées dans toutes les classes et couloirs de leur école, ces alarmes anti-intrusion vont permettre de les protéger davantage. Le dispositif est mis en place dans onze des 21 écoles de Romans-sur-Isère.

Une alarme sonore et visuelle

Après avoir installé des visiophones et des caméras de vidéo-protection près des établissements, après avoir rehaussé les grillages et les portails des écoles et mis en place des serrures à bouton moleté, Romans-sur-Isère installe cette fois des alarmes intrusion-attentat. "Romans n'est pas particulièrement dangereux, précise l'adjointe à l'éducation, Edwige Arnaud. Mais dans les temps actuels il faut faire attention à toutes les intrusions".

Après l'assassinat du professeur Samuel Paty, les enseignants étaient preneurs d'une sécurisation plus importante des établissements. "Mais ça ne concerne pas que les attentats. Ce sont aussi des parents agitateurs aux abords des écoles", ajoute Edwige Arnaud. À terme, à la moindre intrusion, le personnel de l'école pourra appuyer sur ces boutons orange coiffés d'un flash lumineux pour alerter l'établissement.

Dès que l'alarme est déclenchée, chaque classe est amenée à se calfeutrer. Le centre de supervision urbain de la ville et la police nationale sont alertés. Des patrouilles municipales et nationales sont envoyées aussitôt dans l'école pour neutraliser l'intrusion le plus rapidement possible. C'est plus ou moins le même système qui avait été utilisé lors de l'attaque au couteau dans la basilique de Nice à l'automne 2020. Les forces de l'ordre étaient intervenues en cinq minutes.

110.000 euros d'investissements

Au total, dix écoles de Romans-sur-Isère ont été retenues par l'État pour obtenir ces alarmes. "Il y en a au total 355, pour vous dire le nombre de classes et de lieux concernés", se réjouit Romain Arnaud, le directeur éducation famille de la ville. Le dispositif installé en un temps record sera mis en service au mois de mars.

Le coût total avoisine 110.000 euros, pris en charge pour moitié par l'État. La mairie n'exclut pas de généraliser le dispositif dans les mois voire années à venir s'il s'avère concluant.