Des albums Panini spécial Tourcoing distribués à tous les élèves de la ville

La ville de Tourcoing a fait fabriquer de vrais albums Panini pour mettre en valeur son histoire et son patrimoine et les faire découvrir aux petits Tourquennois. Au total, 7.300 livrets avec des images à collectionner sont distribués dans toutes les écoles de la commune.

Tourcoing, France

Qui n'a pas collectionné les vignettes Panini quand il était petit ? Les fameux album rouge et jaune qui ont bercé notre enfance existent toujours (et oui) et ça n'a pas échappé à la mairie de Tourcoing ! La ville vient en effet de solliciter l'entreprise italienne pour concevoir son propre album Panini : un livret de vingt pages avec cinquante images à collectionner. On y retrouve des monuments emblématiques de la ville, des événements tourquennois ou des projets en cours.

Ces albums visent surtout à faire découvrir l'histoire et le patrimoine local aux enfants de la commune. En ce moment, l'équipe municipale est d'ailleurs en train de les distribuer - 7.300 en tout - dans les écoles élémentaires, publiques et privées.

"Ca me rappelle mes propres albums Panini, que je collectionnais avec les joueurs de football de division 1, raconte le premier adjoint au maire Gérald Darmanin lors de la distribution à l'école Jacques Prévert. Pour moi c'était un moment très important d'échange dans la cour d'école, et d'être content de terminer l'album."

Sortir de son quartier

Lors de la distribution, chaque enfant reçoit son album et un premier paquet avec cinq vignettes à l'intérieur. Soraya, 10 ans, en classe de CM2 s'empresse de l'ouvrir pour découvrir ses premières images. "Alors il y a quelqu'un qui qui font du vélo, un concert, après là on dirait Disneyland, et ça c'est peut-être un musée."

Le premier adjoint au maire Gérald Darmanin est venu lui-même distribuer les albums aux enfants. © Radio France - Hélène Fromenty

Dans les images, on trouve aussi la grand'Place, le Grand Mix, Tourcoing Plage, la Plaine image, Miss Tourcoing ou encore les bourloires, où l'on pratique le traditionnel jeu de bourle. "La moitié de la classe ici n'a jamais été dans une bourloire, reprend Gérald Darmanin. C'est important qu'il ne restent pas dans leurs quartiers et découvrent le patrimoine de la ville.

L'album est divisé en plusieurs catégories avec beaucoup de photographies et d'explications. Et autant dire que les principaux concernés sont heureux. "Je suis content car j'aime apprendre sur la ville de Tourcoing," affirme un élève. "C'est là où on a vécu dont c'est bien de savoir comment la ville s'est construite, assure une autre. J'ai hâte de découvrir !

Star des cours de récré

Reste maintenant à remplir l'album, et donc à rassembler les cinquante vignettes le plus vite possible. Les enfants peuvent les récupérer gratuitement dans plusieurs endroits, comme les mairies de quartier, les médiathèques et certains lieux culturel de la ville.

Ensuite ils peuvent les coller, tout seuls, ou avec l'aide de leurs parents, ou de leurs professeurs. Les enseignants qui comptent d'ailleurs s'appuyer sur ce support lors des sorties scolaires.

Et puis ces albums panini restent un jeu, qui pourrait devenir la nouvelle star des cours de récré. "Oui c'est possible, après les hand spinner et le slime, on aura les albums Panini, s'amuse une petite fille. Par contre, si j'ai des cartes en double je vais les donner aux autres !"

Dans un premier temps, la ville de Tourcoing a dépensé 35 000 euros pour offrir ces albums à tous les élèves d'école élémentaire. Qui sait, peut-être qu'un jour il y en aura pour les adultes !