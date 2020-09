Des annulations de classes de neige en série, des gîtes sont en péril en Pays de Savoie

C’est encore une des conséquences de la crise du Covid-19. De nombreux enseignants annulent en ce début d’année scolaire les séjours à la montagne qu’ils avaient prévus cet hiver en Savoie et Haute-Savoie.

"On reçoit des appels et des mails tous les jours," indique un responsable de la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie qui organise ce type de classe découverte. "Ce qui nous manque, c’est une consigne claire du ministère de l’éducation. Il faut un message précis, du type 'il n’y a aucune raison d’annuler, les protocoles sanitaires sont mises en place'", ajoute Eric Bothorel, secrétaire général de la F.O.L.

Des conséquences très importantes pour l’économie de la montagne

En Pays de Savoie, les conséquences pour les structures d'accueil pourraient être dramatiques, avec des fermetures. "On tire la sonnette d’alarme", dit Violaine Villette, gérante du gîte Neige et Soleil à Bramans en Haute Maurienne Vanoise. "On a des séjours annulés depuis mars, si on fait encore une saison blanche cet hiver, on ne sera plus là en 2022."

Pour elle, la situation est tout simplement dramatique. Le gîte peut accueillir jusqu’à 9 classes, près de 30 salariés travaillent dans la structure.

Violaine Villette est aussi présidente de Savoie Mont Blanc Tourisme, "facilitateur de voyages scolaires". La structure est particulièrement inquiète. Elle a fait parvenir un courrier aux élus, aux Préfets, à l'inspection académique pour souligner que "la spécificité et la fragilité de cette activité pourrait atteindre un point de non-retour qui serait également préjudiciable pour le bien-être des enfants."

C'est aussi toute l'économie du ski générée par ce jeune public qui est concernée, à des périodes où il y a moins de touristes : en janvier et en mars. On pense aux moniteurs de ski, aux accompagnateurs en moyenne montagne, mais aussi, aux petits musées régionaux ou aux fromageries dans les villages.

Un appel au ministère de l’Éducation Nationale

Nicolas Rubin, maire de Châtel, président de l'association des maires de Haute-Savoie en appelle directement au ministre de l'éducation nationale. Les enseignants ont besoin de consignes claires. Les Pays de Savoie sont une terre d’accueil de ces séjours à la montagne, il faut que ça continue.