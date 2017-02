Des ateliers pour apprendre aux plus jeunes à comprendre et à maîtriser internet

Ces ateliers s'adressent aux enfants âgés de 8 à 12 ans. Ils ont pour objectif de les faire réfléchir sur la manière de consommer l'informatique, mais aussi de les sensibiliser aux dangers d'internet

Comprendre le fonctionnement de l'informatique, les rouages et parfois les dangers d'internet dès le plus jeune âge. L'enjeu est capital pour les nouvelles générations et des ateliers sont même organisés pour les 8 à 12 ans dans le Gard.

Une dizaine de gamins participaient à l'un de ces ateliers ce mercredi après-midi à Nîmes. Ils étaient encadrés par des animateurs et accompagnés par des parents qui, eux aussi, sont directement concernés. Le principe est simple : grâce à un logiciel très accessible et ludique, baptisé Scratch, les enfants créent eux même leur programme. L'objectif est de les amener à réfléchir et à ne pas être passifs devant un ordinateur.

Ce projet baptisé "Code Club, le club des codeurs en herbe" est mis en place par l'UDAF, l'Union Départementale des Associations Familiales. Il est porté par son coordonnateur dans le Gard Clément Michel. Pour lui, il est capital d'amener les jeunes à se poser des questions sur la façon de consommer internet. Même si ce n'est pas leur objectif premier, ces ateliers permettent aussi de sensibiliser les enfants aux risques, aux dangers de la toile. Là encore il suffit de réfléchir.

L' UDAF, l'Union Départementale des Associations Familiales, souhaite développer ce projet dans les établissements scolaires, les centres de loisirs ou encore les associations qui accueillent des enfants dans le Gard. Pour cela, elle recherche des bénévoles pour encadrer les ateliers. Si vous êtes intéressés : un site internet www.udaf30.fr et un numéro de téléphone 04 66 02 17 20