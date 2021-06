Des ateliers pour parler aux enfants de leurs droits à l'école La Providence d'Amiens

Droit aux loisirs, à la santé, à la protection... la liste est longue et ce sont les enfants de cette classe de CM1 de l'école La Providence d'Amiens qui la complètent au fur et à mesure de l'atelier. Avec un enthousiasme qui étonne presque leur professeur. "Ce n'est pas forcément la même chose en grammaire ou en calcul" glisse avec un sourire Valérie Durville. "C'est intéressant parce que justement, ça les touche directement." Si certains droits paraissent évidents aux enfants, comme celui d'aller à l'école, ils sont souvent surpris de découvrir que tous les enfants de leur âge n'ont pas ce droit. Et les questions fusent rapidement : pourquoi l'inégalité entre les filles et les garçons, comment agir contre le harcèlement ? Les deux volontaires de l'association Asmae ne laissent aucune interrogation sans réponse.

Inégalités, droits : reportage à l'école La Providence d'Amiens pendant l'atelier de l'ONG Asmae Copier

L'ONG Asmae, fondée il y a plus de 40 ans par Soeur Emmanuelle, a l'habitude des questions posées par les enfants. Le projet "Yalla ! Pour les droits de l'enfant" emmène les volontaires dans de nombreux établissements scolaires de France pour échanger avec les jeunes. Ils arrivent pourtant toujours à surprendre. "Parfois, on est pris de court" admet Lucie, jeune volontaire en service civique qui intervenait ce vendredi dans l'école amiénoise.

Des enfants de 6 ou 8 ans qui partent à la guerre, c'est choquant - Lucas, élève de CM1

Avec sa camarade Louise, elle aussi en service civique, Lucie trouve les mots pour répondre à ces jeunes de 9-10 ans, comme Lucas, qui s'interroge sur les enfants-soldats. "On apprend des choses choquantes. Des enfants de six ou huit ans qui partent à la guerre, c'est choquant. On se rend compte qu'on a quand même de la chance." Noémie, elle, a été marquée par l'échange sur l'inégalité entre les sexes. "Il y a des métiers que les filles ne peuvent pas faire" résume-t-elle... avant de confier qu'elle voudrait bien agir pour changer les choses. Mission accomplie pour Louise. "Ces enfants sont ceux qui seront amenés plus tard à défendre leurs droits" remarque la jeune volontaire. "Cela peut leur donner envie d'agir, à leur échelle, de se dire que ce n'est pas parce qu'on est petits qu'on ne peut rien faire."