Malville, France

"Non, à la fermeture de classe", "on est pas des sardines" : voilà ce qu'on peut lire sur les banderoles déployées à Malville contre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. L'école maternelle passerait de 5 à 4 et les parents d'élèves craignent de se retrouver avec des classes surchargées. La mairie a déjà enregistré 130 inscriptions pour la rentrée scolaire 2018-2019, ce qui voudrait dire des classes avec, en moyenne, plus de 32 élèves.

Pancartes et gilets jaunes devant l'école ce lundi matin

Pour l'empêcher, les parents ont mis en place tout un plan de bataille depuis la décision de la direction académique le 22 février. Ils se mobilisent sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Ils ont fait une réunion publique, ils ont écrit à la direction académique, aux élus, ils ont aussi lancé une pétition. Et ils passent maintenant aux actions plus visibles. Pendant les vacances, ils ont préparé des banderoles et des panneaux. Les banderoles ont été installées vendredi en fin d'après-midi devant l'école. Les panneaux, ils avaient prévu de les sortir ce lundi matin, pour la rentrée des vacances d'hiver. Les parents vont aussi mettre un gilet jaune pour accompagner leurs enfants à l'école avant un rassemblement devant l'établissement. Des commerçants et des habitants de la commune ont aussi prévu d'y participer. Et ceux qui ne peuvent pas venir peuvent mettre le gilet jaune, se prendre en photo, et la partager sur la page Facebook des parents d'élèves.

Même si on est en zone rurale, on a déjà des enfants en difficulté

Parce que des classes à plus de 30, en première année de maternelle, quand les enfants découvrent l'école, c'est inconcevable pour Julie. Déjà, à 26 cette année, la rentrée a été compliquée pour la maîtresse. "Il y en a un ou deux qui ont beaucoup pleuré. Comment on fait avec 33 élèves ? C'est pas envisageable !". Et les parents ont l'impression que leurs enfants sont sacrifiés pour pouvoir dédoubler les classes dans les zones prioritaires. "Ce dédoublement, on y est pas du tout opposé bien-sûr", poursuit Julie, "mais visiblement, on déshabille Pierre pour habiller Paul". Élodie, la présidente de l'association des parents d'élèves, surenchérit : "on dit déjà que nos enfants, quand ils arrivent en CP, ils ont des difficultés à lire et à écrire. Alors, si on commence déjà dès tout petit en classes surchargées... Les enseignants ne vont pas pouvoir bien prendre le temps pour chacun. Et, même si on est en zone rurale, on a déjà des enfants en difficulté".

Malville, une commune dynamique entre Nantes et Saint-Nazaire

Et puis des familles vont arriver dès l'été prochain à Malville, avec le nouveau lotissement ajoute Elodie : "avec combien de petits ? On ne sait pas mais même si on est 3 ou 4 en plus, ça fait des classes à 34 !" Et selon ces deux mamans, Malville va continuer à grossir. À mi chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, la commune est très dynamique et la mairie a investi pour encore davantage de familles.

Ils espèrent que la direction académique entendra leurs arguments et qu'elle reviendra sur sa décision avant une nouvelle réunion sur les ouvertures et les fermetures de classe prévue le 6 juin. Dans l'immédiat, ils voudraient déjà des explications de l'inspection d'académie.