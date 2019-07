Des cadeaux à la mode bretonne pour les maîtresses en cette fin d'année scolaire

Dernière ligne droite avant les vacances, et certains élèves tiennent à offrir un cadeau à leurs instituteurs. Qu'il soit fait maison ou choisi avec amour, c'est un moment important pour les enfants.

Marine B a fait faire une trentaine de pièce de chaque modèle de sa collection spéciale cadeaux de fin d'année... Et tout part très vite!

Finistère, France

A la sortie de la maternelle, devant l'école Notre-Dame de Fouesnant (Finistère), le petit Hugo y tient dur comme fer : "j'ai envie de faire un cadeau, un dessin de voiture pour Enora". Sa maman, Catherine, va compléter le tout, elle a déjà prévu son coup : "j'ai trouvé une petite pochette, avec la définition du mot maîtresse dessus, et on va mettre des petits dessins d'Hugo dedans. Elle a pris soin d'eux toute l'année, donc je trouve que c'est chouette de lui dire qu'on la remercie de s'être occupé de nos petits loulous !"

Juste à côté d'elle, Allison, elle a fait réaliser une commande sur mesure : "_On a fait faire un porte-clef personnalisé pour la maîtresse, il y a écrit : "Super maîtresse, Théo", c'est le prénom de mon fils._"

Une collection spéciale chez Marine B

Dans sa boutique de Fouesnant, la créatrice bretonne Marine B a anticipé. L'année dernière, elle a eu de la demande, elle a donc décidé d'anticiper cette année et a créé une collection spéciale, pour les instits. Elle propose donc des mugs et des tapis de souris décorés de ses dessins colorés. Des petits écoliers qui viennent apporter une fleur, avec l'inscription "Merci maîtresse !"

La collection a trouvé son public, explique Marine B : "Il y a des gens qui ne viennent que pour ça, faire le cadeau pour la maîtresse. Et les Atsem aussi... l'année prochaine il faut que je fasse un spécial atsem". Elle ajoute : "Parfois, plusieurs parents se cotisent pour offrir les différents produits de la collection maîtresse, pour faire un petit lot avec toute la gamme."

Marine B avait fait une trentaine d'exemplaires pour chaque produit de cette série limitée. Il ne lui reste presque plus rien.