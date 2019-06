Des cambrioleurs visitent l’école primaire Vivaldi à Saint-Étienne deux soirs de suite

Dans la nuit de dimanche à lundi dernier et le lendemain, des cambrioleurs se sont introduits dans l’école primaire Vivaldi à Montreynaud. Ils sont repartis avec des ordinateurs et des videoprojecteurs. D’après la mairie le préjudice se situe entre 5000 et 1000 euros.

Des ordinateurs, et des videoprojecteurs ont été volés. Le préjudice est estimé entre 5000 et 10000 euros (image d'illustration)

Saint-Étienne, France

L’école maternelle et élémentaire de l’école primaire Vivaldi à Saint-Étienne dans le quartier de Montreynaud ont été cambriolées, deux soirs d’affilée. C’était dans la nuit de dimanche à lundi dernier puis le lendemain. La mairie de Saint-Étienne estime le préjudice entre 5000 et 10000 euros.

Les malfrats ont forcé les deux portes des écoles maternelle et élémentaire.

Après une première visite infructueuse dans la nuit de dimanche à lundi dernier, les cambrioleurs ont décidé de revenir lundi soir à 21h40. Les malfrats ont forcé les deux portes des écoles maternelle et élémentaire. Ils ont ensuite volé des ordinateurs mais aussi des vidéoprojecteurs pour un préjudice estimé entre 5000 et 10000 euros. À l’arrivée de la société de sécurité les voleurs étaient déjà repartis. La maire de Saint-Étienne a porté plainte et une enquête est ouverte par la police.

Entre septembre 2017 et décembre 2017 plus d’une dizaine de cambriolages dans les 4 écoles de Montreynaud

Ca faisait longtemps qu’une école du quartier de Montreynaud n’avait pas été visitée. Entre Entre septembre 2017 et décembre 2017 plus d’une dizaine de cambriolages dans les 4 écoles de Montreynaud. La mairie a alors décidé de mettre le paquet sur la sécurité : visiophones, cartes magnétiques à codes à la place des clés et détecteur de présence avec éclairage automatique. " Ce dispositif mis en place pour 90% des écoles élémentaires stéphanoises avait permis jusqu’ici d’éviter le retour de ces cambriolages c’est un acte isolé et nous allons renforcer les portes pour que ça ne se reproduise plus" affirme Sami Kéfi Jérôme adjoint au maire de Saint-Étienne en charge de l’éducation.