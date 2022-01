Des capteurs de CO2 dans les classes de Champagney, "un outil très utile", disent les enseignants

Il n'y a pas de petites mesures pour enrayer l'épidémie de Covid 19 à l'école. Ce jeudi 13 janvier est un jour de grève dans l'éducation nationale sur la question du protocole sanitaire. L'occasion d'évoquer l'initiative de la commune de Champagney, en Haute-Saône, qui a décidé d'équiper toutes ses classes de capteurs de CO2 qui virent au rouge lorsque l'air des salles a besoin d'être renouvelé.

La petite boite magique concentre tous les regards Copier

Au total, 18 appareils ont été installés dans les trois écoles de la commune pour un investissement de 1452€, subventionné à 50% par le ministère de l'Education Nationale. 7 capteurs ont été installés à l'école du Centre. 4 à la maternelle du Centre. Et 7 l'école maternelle et élémentaire Aimé Cachot.

"Les écoles sont aujourd'hui au cœur de la propagation. C'est la raison de notre effort sur les capteurs de CO2", explique Marie-Claire Faivre, la maire de Champagney. "Dès qu'il vire au rouge, les enseignants savent qu'il faut ouvrir la fenêtre, même s'ils le faisaient déjà auparavant".

Au niveau national, les enseignants réclament cet équipement. A Champagney, ils ne l'avaient pas demandé, mais se disent très satisfaits de cette nouvelle barrière contre un air vicié.

"Les enfants regardent plus le capteur que le tableau" explique Françoise Huin, la directrice de l'école © Radio France - Christophe Beck

"On se rend compte qu'on dépasse vite le seuil d'alerte", confie Françoise Huin, la directrice de l'école Aimé Cachot. "En général l'après-midi en un peu plus d'une heure, ça devient rouge, si on aère pas du tout. C'est une bonne chose pour les classes".

Et les enfants participent à la surveillance des capteurs. "Ils regardent presque davantage l'écran de l'appareil que le tableau de la classe", ajoute l'enseignante.

"Les écoles de Champagney ont toutes vocation à être équipées d'une ventilation double flux qui veille automatiquement à la qualité de l'air", ajoute Michel Jacoberger, le premier adjoint. Mais le capteur restera en place comme double barrière. Pour l'instant, seule la maternelle Aimé Cachot est équipée d'une ventilation double flux.