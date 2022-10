Des centaines de jeunes en quête de réponses pour leur avenir au salon "Studyrama" de Nice

Ils souhaitent glaner des inforamtions sur les études supérieures. Des centaines de lycéens sont ce week-end au salon Studyrama à Nice, au palais des expositions. Ecoles de commerce, d'ingénieurs, IUT, BTS, beaucoup de filières sont représentées.

Marie a emmené sa fille de 16 ans actuellement en première pour "prendre un petite peu d'avance" : "on a une première approche pour savoir comment sont les écoles et comprendre si ca correspond à ce que l'on recherche". Pour approfondir, de nombreuses écoles proposent des journées portes ouvertes. Ce salon Studyrama est une bonne occasion pour s'y inscrire.

"J'ai pu aussi me renseigner sur la manière dont je pouvais intégrer certaines écoles". Ambre est en terminale. L'année prochaine, c'est le grand saut vers l'université et la jeune femme vise une école de marketing ou d'aéronautique :"ca me permet de connaitre aussi la modalité des entretiens et de me renseigner sur les options à choisir, une fois l'inscription réalisée".