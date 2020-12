Des chaussettes de Noël au rectorat de Limoges pour réclamer plus de moyens dans l'éducation

"Si on est si peu nombreux c'est parce que nos collègues ne croient plus au père noël" explique en préambule Antoine Guillaumie, membre du syndicat d'enseignants du premier degré, le Snuipp. Avec ses collègues, une quinzaine de personnes, il est venu exprimer sa colère mais d'une manière festive. Car ils ont accroché sur les grilles du rectorat des chaussettes du père noël avec inscrits dessus leurs messages de revendications.

Une action festive et revendicative

Les griefs du syndicat à l'égard du ministre de l'éducation sont nombreux. Une politique inefficace dans les écoles face à la crise sanitaire, des moyens humains insuffisants, un gel des salaires et des emplois contractuels de plus en plus nombreux. Et la communication du gouvernement fait bondir Marie Mélanie Dumas, la co-secrétaire du Snuipp en Haute-Vienne. "On apprend par les médias et sans concertation que la scolarisation ne sera pas obligatoire ces deux derniers jours avant les vacances, c'est un scandale" dit-elle et elle est d'autant plus en colère que la dotation pour le premier degré dans l'académie vient de tomber "C'est à nouveau zéro poste pour Limoges" déplore t-elle.

"C'est de l'espoir et du désespoir en même temps, on n'en peut plus" Antoine Guillaumie

Sur l'une des chaussettes accrochées devant le rectorat on peut notamment lire "Démission de Jean Michel Blanquer". "On ne peut plus croire dans ce ministre et dans ce gouvernement" explique Antoine Guillaumie. Pour lui la crise sanitaire montre les limites de l'éducation nationale "ça fait des années qu'on doit boucher les trous en permanence et là avec la crise, on doit jouer les assistantes sociales, il n'y a plus assez de médecins et d'infirmières scolaires... Avec cette action c'est de l'espoir et du désespoir en même temps, on n'en peut plus"

Les manifestants ont bien l'intention de mener de nouvelles actions avant la journée nationale de grève dans l'éducation le 26 janvier prochain.