Indre-et-Loire : des classes de CE1 surchargées à Ballan-Miré

Une semaine après la rentrée des classes, l'heure est au constat. Dans l'école Jean Moulin de Ballan Miré, les parents sont en colère. S'il n'y a que deux niveaux (CP et CE1), on compte 29 élèves par classe de CE1 et les chiffres devraient encore augmenter.

Inquiétude et colère des parents de l'école Jean Moulin à Ballan-Miré. L' établissement qui ne possède que deux niveaux (CP et CE1) compte 29 élèves dans les trois classes de CE1, "et deux enfants devraient arriver d'ici octobre" souligne Solène Marchand, membre de l'Aspeb, l'association de parents d'élèves. Les répercussions se ressentent tout de suite sur les élèves :" ma fille me dit que c'est bruyant, que c'est parfois difficile de se concentrer" raconte la mère de famille avant de poursuivre : "mais elle fait partie des quelques privilégiés qui se mettent dans leur bulle et s'en sortent. Pour ceux en difficulté en revanche, à 29 ce n'est pas possible."

Lisa, mère d'une petite fille qui vient de rentrer en CP ne s'étonne plus de ces effectifs importants : "en maternelle, ils étaient 33." Mais elle reste inquiète pour l'année prochaine : "elle a déjà des difficultés, elle est timide alors elle n'osera pas demander de l'aide à la maîtresse." Du côté des enseignants pourtant, on assure "faire au mieux, mais on est humain, alors forcément c'est difficile de se partager en 29 petits morceaux, mais bien sûr on prête attention aux élèves en difficultés" indique Véronique Meaux, directrice de l'école de Ballan-Miré.

Le maire de son côté espère comme les parents qu'une ouverture de classe aura lieu prochainement. Deux nouvelles classes ont vu le jour à Chambray-les-Tours avec les ajustements post rentrée scolaire. Et le maire Alexandre Chas, compte sur une situation donnant-donnant : "On investit dès qu'il faut dans le numérique, cette fois-ci, c'est au tour du rectorat et de l'académie de nous renvoyer l'ascenseur."

Le collège aussi concerné

La situation ne serait pas meilleure dans le collège de la commune. Les classes de 6ème comptent 30 à 31 élèves et on peut monter jusqu'à 33 voire 34 élèves dans les niveaux supérieurs selon Michel Guegen de la FCPE. "On est au taquet des effectifs, on atteint les 600 personnes que le collège peut accueillir" note le parent d'élève. Et cela se ressent notamment en dehors des cours "les enfants nous disent que c'est compliqué au réfectoire, que ça se bouscule, que c'est bruyant". Mais les parents sont cette fois surtout inquiets pour l'avenir : "avec les constructions dans les alentours, où vont aller les enfants? Est-ce que quand ils sont dans des zones rurales, ils ne pourront plus aller dans ce collège?" s'interroge Michel Guegen.