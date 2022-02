Seine-Maritime : 9 classes en plus pour les écoles en 2022 malgré la baisse du nombre d'élèves

La direction académique de Seine-Maritime a présenté vendredi la carte scolaire pour la rentrée 2022. Premier constat : la baisse du nombre d'élèves devrait se poursuivre. Après avoir perdu 5500 élèves depuis 2016, le département devrait en perdre 1800 de plus en 2022 et 6000 au total sur les trois années à venir.

Pour autant, de nouvelles classes seront ouvertes et de nouveaux postes créés, prévoit la direction académique. La Seine-Maritime fait d'ailleurs figure d'exception au sein de l'académie de Normandie. Là où l'Eure et le Calvados (5 postes en moins chacun) et surtout la Manche (moins 9 postes) et surtout l'Orne (moins 10) connaitront des suppressions, la Seine-Maritime devrait accueillir 39 postes supplémentaires en 2022, et 9 classes en plus.

Des créations de postes et de classes à nuancer

Un solde positif qui masque pourtant de nombreux changements. Car ce sont au total 77 classes qui seront ouvertes, quand dans le même temps 68 autres seront fermées. De quoi faire des heureux mais aussi de nombreux déçus. Pour ce qui est des ouvertures, la Seine-Maritime devrait accueillir 3 classes ULIS (dédiées à l'accueil d'enfants handicapés) et une UEMA (Unité d'enseignement maternelle autisme).

Pour ce qui est des créations de postes, elles serviront surtout à décharger les directeurs d'écoles de leurs heures de cours. Au-delà de 12 classes dans l'établissement, les directeurs seront ainsi entièrement déchargés de leur enseignement. Des postes sont aussi créés pour former les instituteurs et institutrices sur l'enseignement des Maths et du Français, et enfin pour améliorer la prise en charge du handicap.

L'objectif pour la direction académique reste la limitation des classes à 24 élèves maximum. Ce sera le cas dans 4 écoles sur 5 du département, et dans 90% des regroupements intercommunaux. Autre objectif : le dédoublement des classes de grande section, CP et CE1 en éducation prioritaire. Objectif rempli pour le CP et le CE1, mais dans seulement 4 écoles sur 5 en grande section.

Au collège : priorité au handicap et à la mixité sociale

Pour le collège en revanche, 35 classes seront ouvertes pour 38 fermées soit trois classes de moins au total. Après des années de stagnation, le département a perdu 200 élèves en 2021 et devrait en perdre encore cette année, une conséquence logique de la baisse des effectifs en primaire. Trois classes ULIS devraient cependant voir le jour au collège Raoul Dufy du Havre, au collège Jean Cocteau d'Offranville, et au collège Arthur Rimbaud de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Trois sections internationales seront aussi créées en réseau d'éducation prioritaire : Une section Allemand au collège René Descartes du Havre, une section Anglais au collège Georges Braque, et une section Espagnol au collège Maximilien Robespierre de Saint-Etienne-du-Rouvray. Une manière pour la direction académique d'améliorer l'offre d'enseignement dans les établissement défavorisés, et pourquoi pas d'attirer d'y attirer d'autres élèves et ainsi accroitre la mixité sociale.