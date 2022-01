Des collèges de l'Yonne manquent encore de point d'eau en pleine épidémie dénonce le SNES-FSU

Le SNES-FSU, principal syndicat enseignant du secondaire a déposé un préavis de grève cette semaine pour dénoncer l'improvisation du gouvernement dans la gestion de la crise et les carences dans l'Yonne.

Le SNES-FSU dénonce l'improvisation du gvt dans la gestion de la crise sanitaire. Selon Olivier Thiébaut du SNES FSU de l'Yonne, aucun moyen humain n'a été octroyé pour gérer la crise et l'absence des professeurs malades ou cas contact. Il constate qu'aujourd'hui encore il existe des établissements dans l'Yonne où les fenêtres ne s'ouvrent pas et où les points d'eau sont insuffisants.

France Bleu Auxerre : Pourquoi cette grève dès la rentrée ?

Olivier Thiébaut : Ce n'est pas un mot d'ordre de grève au sens classique, c'est plus pour couvrir les collègues face à l'improvisation du gouvernement. Nous avons reçu les informations officielles sur le protocole à mettre en place le dimanche en fin de journée pour le lundi, une fois que le ministre avait fini de s'occuper de tweeter et de s'exprimer dans Le Parisien. Il était impossible d'informer dans les temps les enseignants, les personnels, les élèves et leurs familles.

Comment cela s'est-il passé dans votre lycée à Fourier à Auxerre ?

La journée a été très particulière. Au fur et à mesure de la journée on a vu des élèves partir à l'infirmerie suite à des symptômes puis retourner chez eux. Les classes se sont vidées dans la journée. On a passé du temps en catastrophe à réexpliquer les dernières règles aux élèves.

Il y a aussi le problème des remplacements de professeurs absents...

On réclame des moyens humains depuis le début de la crise et même depuis plusieurs années. Il n'y a pas de possibilité de remplacer les collègues absents. On va avoir des problèmes avec des études surchargées.

Quelle mesure prioritaire faudrait-il mettre en place ?

A côté des problèmes de remplacements, une des urgences est d'avoir aussi des moyens matériels. Dans l'Yonne nous avons signalé au Conseil départemental qu'il y a encore des collèges qui manquent de point d'eau pour se laver les mains ou qui disposent de fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Il est donc là impossible d'aérer, aucun travaux n'a été réalisé. On demande aussi plus de capteurs de CO2. Il y en a un par établissement mis à la cantine mais il n'y en a pas dans les salles classe.