Bourgoin-Jallieu

Ils ont troqué leur tenue d'ados pour la robe noire de magistrat ou d'avocat le temps d'une reconstitution de procès. Mardi après-midi, des élèves de 4e du collège Pré-Bénit de Bourgoin-Jallieu ont investi la grande salle d'audience du tribunal correctionnel de la ville. Ils ont joué les rôles des avocats, des juges, du procureur, des prévenu, des victimes... Ils ont travaillé sur deux affaires réellement traitées par un tribunal. Ce temps fort venait clore un travail de 2 mois avec l'association d'aide aux victimes ISIS Nord-Isère.

Reportage Copier

Et pour l'association ISIS Nord-Isère, qui a vu le jour en 2014 et qui compte une juriste et une psychologue, ce genre d'actions de sensibilisation permet de se faire connaître. Pour la contacter, la permanence principale se trouve au 33, rue du tribunal à Bourgoin Jallieu. Tél : 04 74 19 24 30. Mails : nordisere.aideauxvictimes@gmail.com