Des collégiens bourguignons racontent dans un blog le quotidien de leur établissement

Blogue ton école-ton collège-ton lycée", c'est un concours lancé depuis le début de l'année dans l'Académie de Dijon. La classe de 5è SEGPA (Section d'enseignement général et professionnel adapté) du collège Henri Vincenot à Louhans y participe avec son blog, Prises de têtes. Derrière ce blog il y a une enseignante, Sophie Monnot et ses sept élèves, Maxence, Hugo, Maëlys, Joris, Léa, Séréna et Jérémy.

Travailler différemment

A l'origine du projet, Sophie Monnot, cette enseignante en SEGPA au collège Henri Vincenot à Louhans voulait proposer un travail différent à ses élèves. "Ce sont des élèves qui sont un peu en difficulté en classe et ça m'intéressait de leur proposer quelque chose de différent, on a voté et comme la majorité était pour, on s'est lancé !"

Un travail qu'elle juge extrêmement bénéfique, pour eux comme pour elle. " Moi ce que j'en retire, c'est qu'avec ce blog, ils ont réussi à rentrer dans un processus d'écriture et puis c'est bien de les voir autrement, pas forcément derrière un bureau avec leur stylo à souffler. C'est bien de les voir demander, de proposer des idées car c'est parfois dur en tant que prof d'avoir des élèves qui ne sont pas motivés face à soi. Ça a été bénéfique dans les deux sens, même si tout n'a pas été rose tout le temps et qu'on s'est parfois un peu accroché, mais j'ai beaucoup appris et eux ont aussi, en particulier sur leur capacité à travailler"

Pas de travail supplémentaire

Tout se passe sur le temps des cours. Sophie Monnot, ne voulait pas leur donner du travail en plus. Les élèves se retrouvent chaque jeudi après-midi en salle informatique pour rentrer leurs productions. Des portraits puisque que c'était la thématique cette année.

Portrait de ceux qui travaillent au collège Vincenot par les élèves de la 5è SEGPA du collège Henri Vincenot à Louhans - Capture écran

En quelques mois ils ont appris beaucoup : sur internet et le droit à l'image, sur la façon de sourcer une information et plus important à travailler ensemble. Alors forcément comme ils sont impliqués dans le projet, ils espèrent bien décrocher un prix !

C'est fin juin que les trois meilleurs établissements de l'Académie, classés par catégorie (école-collège et lycée) seront réunis à Dijon pour la finale du concours.