Des collégiens côte-d'oriens participent aux Trophées de Robotique

Une quinzaine de collégiens côte-d'oriens participent ce samedi 16 février aux Trophées de Robotique dans le Rhône. Ces élèves des collèges Gaston Bachelard à Dijon et Roland Dorgelès à Longvic, sont volontaires. Depuis le mois de septembre, ils sont inscrits dans leurs établissements respectifs, à un club "robotique". Chaque vendredi à la pause méridienne, ils se retrouvent avec deux de leurs professeurs, pour peaufiner leurs robots.

Derniers essais ce vendredi matin pour les élèves des collèges Bachelard à #Dijon et Dorgelès a Longvic avant les Trophées de robotique pic.twitter.com/bKUKgJDM6z — stephanie perenon (@perenonfbleu) February 15, 2019

Un travail d'équipe avec des élèves motivés

"L'idée c'est que chacun trouve sa place, ce n'est pas de former des techniciens qui maîtrisent la robotique mais plutôt de leur donner envie" explique Yannick Plumet. Ce professeur de mathématiques au collège Bachelard, a déjà participé au concours il y a dix ans. Pour lui, "ça donne du sens à ce qu'on peut faire. Et puis ce qu'on remarque c'est que pour certains élèves,qui peuvent avoir des difficultés, ils y trouvent leur compte et si ça peut les ramener dans le champ scolaire, c'est gagné."

Yannick Plumet, l'un des deux professeurs du club "robotique" sur l'implication des élèves. Copier

Deux robots pour un défi

Tous les élèves se sont retrouvés ce vendredi au collège Bachelard, pour une dernière séance de réglage. Un travail en équipe qu'apprécie, Christophe Coronel, enseignant en technologie au collège Dorgelès de Longvic, "ça nous permet d'être en petit groupe avec des élèves motivés et volontaires." Un plaisir partagé par les élèves, "j'ai appris à souder pour la première fois" s’enthousiasme Noah. Alexandre lui ne pensait pas apprendre "à programmer,ni à fabriquer un bouton d'arrêt d'urgence relié au système du robot." Clémence, la seule fille du groupe, rêve d'être informaticienne, et pour elle _"_c'est un vrai travail d'équipe, on a envie de gagner, on y croit !"

Reportage lors de la dernière séance de réglages au collège Bachelard de Dijon. Copier

Objectif , participer et poursuivre le projet l'an prochain

"L'objectif c'est d'y aller et de participer mais surtout de _continuer cette action avec les élèves l'an prochain, pour essayer de s'améliorer et les faire progresser",poursuit Christophe Coronel. "Mais ce sera intéressant pour eux de voir comment ça se passe, sur place, car il y aura aussi d'autres collégiens et même des lycéens." _

Christophe Coronel enseignant en technologie au collège Dorgelès de Longvic Copier

Le concours a lieu samedi 16 février 2019 au Centre Culturel Communal Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin près de Lyon de 10h30 à 18 heures. Les meilleurs vont se qualifier pour la finale nationale, qui se déroulera à Saint-Quentin les 6 et 7 avril..