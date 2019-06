Des collégiens sarthois veulent envoyer un message sur la planète Mars

Ancinnes, France

"Arrêtons de polluer ! Unissons nos forces pour une belle planète bleue et ne pas avoir la honte en comparaison avec Mars. Alors ? Prêt ? Destination Mars !", s'exclame Kérian, en 6e, à la fin de l'enregistrement. Il a été sélectionné parmi vingt autres collégiens du collège Normandie-Maine, d'Ancinnes.

Son professeur de technologie, Jérémy Clabaux, l'a choisi, car il voulait un message engagé et porteur d'espoir. "Si on veut aller sur Mars, faut essayer de moins polluer, de pas se battre avec tout le monde, parce qu'autrement on n'aura plus assez d'argent ou plus assez de monde pour réussir à aller sur Mars", explique Kérian. La dimension écologique de son discours a plu à tous ses camarades.

Opportunité unique à saisir auprès d'@ESA_ExoMars pour les citoyens de la planète Terre! Envoyez un enregistrement sur une carte mémoire pour qu'il soit joué depuis #Mars par un instrument de la plateforme #Exomars. Plus d'infos: https://t.co/Fm8h84ZSOb#CallFromMarspic.twitter.com/h0O6mav44I — ESA France (@ESA_fr) March 27, 2019

Dans l'espace, avec le rover ExoMars

Le son concoure donc face à plus de 500 autres enregistrements. Il comptabilise 155 voix, contre plus de 7000 pour le premier. Les votes sont arrêtés depuis le 20 avril, mais le verdict n'est pas encore tombé. Les sons doivent respectées des règles strictes : ils doivent être originaux et ne pas copier des idées trouvées sur internet, par exemple.

S'il est choisi, le son de Kérian pourrait partir vers la planète rouge dès 2021, à bord du rover ExoMars. L'expédition vise à observer les orages sur Mars. Quant au message, il sera renvoyé sur Terre pour vérifier que la transmission se passe bien.