Des collégiens d'Illkirch créent leur mini-entreprise

Une vingtaine d'élèves de 3e du collège Nelson-Mandela, à Illkirch-Graffenstaden, ont lancé la société Color'Shine. De la conception à la vente, ils commercialisent une gamme de produits à partir du miroir.

C'est l'heure de la récré au collège Nelson-Mandela, à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin). Pourtant, une vingtaine d'élèves s'affairent en salle de cours de techno. "On a beaucoup de choses à faire", souffle Rémi Fechter. Il a été désigné PDG de la mini-entreprise Color'Shine, lancée par des élèves de deux classes de 3e de l'établissement. Avec le soutien de l'association Entreprendre pour apprendre, les adolescents ont choisi de créer et de commercialiser des petits objets de décoration à partir du miroir.

Découvrir la gestion d'entreprise

Rémi Fechter passe de table en table, afin de coordonner ses camarades. Tandis que le service financier débat autour du prix de vente des produits, le service technique s'attelle à la conception d'un miroir... avec le logo France Bleu ! "L'objectif, c'est de vendre nos produits, d'abord sur des stands lors de réunions parents-profs, puis au public à l'extérieur, dans un supermarché par exemple", nous explique le jeune PDG, en nous montrant des oiseaux, des dauphins ou encore des cœurs en miroir, les prototypes de leur future gamme de produits. Des services marketing et commercial viennent compléter l'entreprise.

C'est la sixième année que le collège Nelson-Mandela crée une mini-entreprise avec des élèves, à l'initiative notamment du professeur de techno, Marc Kunkel. "Ce que l'on crée est très proche d'une véritable entreprise, souligne-t-il. On crée un compte en banque, on gère l'argent. La seule différence, c'est que l'on ne paie pas de charges, pas de salaires et pas d'impôts."

Les élèves qui ont des faiblesses dans certaines matières peuvent retrouver confiance en eux et arrivent souvent à se tourner vers une orientation qui leur convient mieux.

Les années précédentes, Marc Kunkel a constaté du changement dans l'attitude de ses élèves. "Ils sont même métamorphosés, souligne-t-il encore. Ces élèves-là, à la fin de l'année, vous ne les reconnaîtrez plus. Ils n'ont plus peur des adultes, ils gagnent en aisance à l'oral." Les mini-entrepreneurs de Color'Shine participeront courant mai au championnat régional des mini-entreprises, organisé par l'association EPA. S'ils font partie des meilleurs projets, ils seront sélectionnés pour le championnat national.

