Issoudun, France

Ils touchent du doigt le quotidien des gendarmes ou des pompiers... Ces 8 collégiens d'Issoudun sont allé filmer et rencontrer les sapeurs-pompiers de leur caserne locale. Un projet encadré par la MELI pour les vacances scolaires.

Ces jeunes ont été selectionné dans le collège Diderot, un établissement classé REP. Le but, pour leur animatrice Sandrine Méret, c'est de susciter peut-être des vocations, mais aussi de les initier à l'utilisation des images : "Au travers d'un outil multimédia, ils auront une vision différente de ces métiers au quotidien et ils pourront véhiculer une bonne image auprès de leurs copains. Ils utilisent leur téléphone en permanence pour communiquer et pour filmer... Là ils sont encadrés par des professionnels de la vidéo... C'est leur faire voir que c'est aussi un mode d'expression."

Avec à la clef une visite guidée de la caserne, et un coup d'oeil aux équipements spécialisés des pompiers, comme la pince à désincarcérer, et bien-sûr, la grande échelle !

Les pompiers ont raconté aux jeunes collégiens leurs interventions du quotidien © Radio France - François MADEUF

Pour L'adjudant-chef Robin, accueillir ces jeunes et leur montrer leur vie de tout les jours, c'est une manière de créer un lien avec ces jeunes : "Les pompiers, on les voit passer dans la rue, mais on voit rarement vraiment ce qu'ils font. L'idée c'est de voir qu'on est là pour sauver des gens, et le matériel qui nous sert à s'adapter à n'importe quelle situation."

Et le pari est gagné auprès de Gwendoline. Cette jeune collégienne envisage aujourd'hui d'embrasser la carrière de pompier : "sauver des vies, c'est toujours un peu grandiose. J'espère que ça peut donner envie qu'il y ait plus de pompiers volontaires par exemple."