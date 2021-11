Des collégiens de Colombey-les-Belles engagés contre le harcèlement scolaire

Un coup de chapeau aux élèves du collège Jacques Grüber de Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle). Ils sont les vedettes du clip qui sert de support à la campagne nationale de prévention contre le harcèlement scolaire. La vidéo sera diffusée ce jeudi 18 novembre à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire.

Ces élèves ont remporté en septembre dernier le prix national du concours "Non au harcèlement" du ministère de l'Education nationale. Leur clip a marqué les esprits et un nouveau tournage, plus professionnel, a été organisé le mois dernier au sein de l'établissement et au domicile d'un parent d'élève avec un nouveau scénario, plus axé sur le cyberharcèlement.

"On est là pour eux"

Inès, Vincent et Nathan, élèves de 4è du collège, ont participé au clip. "Au début, on ne savait pas tout ce que cela pouvait avoir comme conséquence le harcèlement et on a beaucoup appris", explique Inès. "C'est très important d'exprimer aux gens qu'on est là pour eux."

Vincent connait des camarades, victimes de harcèlement : "Il y en a beaucoup. Au début, ça commence par des bousculades, des petites insultes, des rigolades. Après, ça devient répétitif." "Ça peut être dur de le dire", convient Nathan, "il faut peut-être en parler à des amis qui eux vont prévenir des adultes."

"Même si c'est un peu, c'est grave. Tout type de harcèlement est grave", insiste Inès, elle-même ambassadrice de la lutte contre le harcèlement dans son collège. En plus de ses 14 référents "harcèlement", l'académie de Nancy-Metz mise aussi sur ces élèves ambassadeurs. Ils sont 500 dans les lycées et 650 dans les collèges lorrains.