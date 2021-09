Des collégiens de Dordogne sans professeur de français, les parents lancent une pétition

Depuis la rentrée, une centaine d'élèves de Mussidan n'ont pas cours de français. Les trois classes de 4e et une classe de 5e du collège des Chatenades sont concernées. Deux postes de professeurs de français ont été pourvus mais les remplaçants ne se sont pas présentés, comme le confirme le syndicat national des enseignements de second degré (SNES). Malgré les alertes des parents d'élèves et de la direction, aucune solution n'a pour le moment été trouvée. La situation illustre les difficultés de recrutement des professeurs.

Trois classes de 4e et une classe de 5e concernées

"Mes filles sont angoissées, raconte Cathy Millous, mère de deux jumelles en 4e au collège de Mussidan et représentante des parents d'élèves. Elles me disent 'on a fait la 6e et la 5e sous covid, on a déjà pris du retard et maintenant on se retrouve sans cours de français. L'année prochaine on va demander aux correcteurs de nous faire un brevet aménagé ?'" Les parents d'élèves ont lancé une pétition en lignepour alerter le rectorat. A ce jour, plus de 400 personnes l'ont signée.

"On parle d'une matière fondamentale, rappelle Cathy Millous. Il y a des enfants qui ont des difficultés, qui sont en décrochage, on fait quoi de ces enfants?" Les parents d'élèves prévoient d'écrire aux élus de Dordogne et au ministère de l'Education nationale. Contactée, l'inspection académique n'a pas répondu à nos sollicitations.